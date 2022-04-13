2 kesimde 4 kayıp

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı olurken, 340 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, yapılan 66 bin 930 testle bin 692 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldığını, 340 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalardan, 143 kişinin Lefkoşa, 53 kişinin Girne, 95 kişinin Gazimağusa, 17 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele, 12 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 11.704

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 340

Dün kaybedilen hasta: 2

Yapılan toplam test sayısı: 6.573.777

Toplam vaka sayısı: 91.051

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 86.884

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3939

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38

Karantinadaki vaka sayısı: 3873

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 230

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 539

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid- 19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, yapılan 66 bin 930 testle bin 692 vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede tedavi gören 188 hastanın 31’inin durumu ciddiyetini koruyor.