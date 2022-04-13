Sorun çözülemedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta büyük sıkıntılar ve bazı eksikliler bulunduğunu ama hiçbir şey yapılmıyor durumunda da olunmadığını belirtti. İlaç krizine değinen Pilli, ihaleyi kazandığı halde ilaç getirmekten vazgeçen firmaya tazminat davası açılacağını söyledi.

Pilli, halka en kısa sürede ilaçların ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürecin uzamasının tek nedeninin bakanlık olmadığını, başka nedenler de bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.10’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında sağlık, siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı.

Besim: Sağlık sorunları halkı vurdu

CTP Milletvekili Filiz Besim, “sağlıkta neden grev vardır” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Sağlık sorunlarının “ciddi boyutta halkı vurduğunu” söyleyen Besim, muhalefet olarak çözüm önerileri de sunduklarını, yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Besim, hiçbir sağlıkçının greve gitmek istemediğini, bir süre önce hekimler sendikasının birtakım görevleri yapmayacaklarını ve sağlıkta ciddi sıkıntılar olduğunu aktarmak için Sağlık Bakanı’ndan randevu talep ettiğini belirtti.

Pilli: İstediğimiz gibi yapamıyoruz

Besim’i yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Dünyanın ve bizim ne durumda olduğumuzu herkes bilmelidir. Büyük sıkıntılar vardır bazı eksiklikler vardır. Ama hiçbir şey yapılmıyor değildir. Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

İlaçlar yurt dışında da bulunamıyor

Pilli, bir doktor olarak ilaç sıkıntısının sonuçlarını çok iyi bildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak da bunun sorumluluğunu taşıdığını ilaçların gelmesinin geciktiğini ülkede bazı şeylerin yavaş gittiğini aranan ilaçların yurt dışında da bulunamadığını belirtti.

“İhaleye çıkılacak, ilaçlar gelecek”

Pilli, depolardan temin edilecek ve Türkiye’den gelecek ilaçlar bulunduğunu söyleyerek, bunların dışında uluslararası ihaleye de çıkılacağını ve diğer ilaçların da geleceğini kaydetti.

“İhaleyi kazandı, ilaç getirmekten vazgeçti, dava açılacak”

İhaleyi kazandığı halde ilaç getirmekten vazgeçen ilaç firmasına tazminat davası açılacağını belirten Pilli, sıkıntılar bulunduğunu ama hiç ilaç olmadığının söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Pilli, halka en kısa sürede ilaçların ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürecin uzamasının tek nedeninin bakanlık olmadığını, başka nedenler de bulunduğunu belirtti.

Pestisit kit eksikliği konusunda soruşturma

Başka bir soru üzerine Pilli, pestisit kitlerinin eksikliği ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Candan: Sokağa çıkmayan kesim kalmadı

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, “halktan kopuk yönetim” konusunda güncel konuşma yaptı.

Öğrencilerin burslarını alamadığını, asgari ücretin yoksulluk sınırı altına düştüğünü, hükümetin 40 günde 84 atama yaptığını söyleyen Candan, “Sayın Cumhurbaşkanı siz de bu atamaların altına imza atıyorsunuz ve dönüp soruyorsunuz ‘ne oldu’ diye” dedi.

Hükümeti eleştiren Candan, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları yerine getiremediğini savundu.

Akansoy: Protokol konusunda partiler bilgilendirilmedi

Çavuşoğlu’nun ardından CTP Milletvekili Asım Akansoy, “son siyasi ve ekonomik gelişmeler” konusunda güncel konuşma yaptı.

Akansoy, ülkenin sağduyulu adımlar, ortak akıl ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Türkiye ile imzalanacak protokolün içerik ve geçerlilik süresi hakkında Meclis’teki siyasi partilerin bilgilendirilmediğini belirtti.



Şahiner: Ürün fiyatları yüksek

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Üreticilerimizin Durumu” başlıklı konuşma yaptı.

Üreticilerin çok zor durumda olduğunu ifade eden Şahiner, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak bu maliyetleri düşürecek bir önlem alınmadığı gibi, bu durumdan üreticiyi korumak için de adım atılmadığını söyledi.

Oğuz: Protokol sonrası

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, girdi maliyetlerinin tüm dünyada yükseldiğini ve bu durumun tüm sektörleri tehdit eder boyutta olduğunu belirtti.

Teşvik politikasının hükümetin gündeminde olduğunu söyleyen Oğuz, konunun Türkiye ile imzalanacak protokol sonrası kesinleşeceğini kaydetti. Oğuz şu anda başta bakanlığın ödediği teşvikler nedeniyle bütçedeki kaynağın bitmeye yakın olduğunu anlattı.

Oğuz, Başbakanın fiyatların yüksek olmasıyla ilgili üreticiyi suçladığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Birinci: enflasyon pik yaptı

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de “Hükümet İcraatlarının İnsanımızın Sağlığı Üzerindeki Etkileri” konulu güncel konuşmasında, hükümetin göreve geldiği günden itibaren zam üstüne zam yaptığını dile getirerek, benzin, tüp gaz, alkol ve elektrik zamlara işaret etti.

Mart’ta yüzde 83.19 zam tespit edildiğini söyleyen Birinci, bunun enflasyonun pik yaptığı nokta olmadığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yükseleceğini söyledi.

Rogers: Tarım sektörünün geleceği için endişeliyim

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Genel Kurul’da, “Hükümetin Olmayan Tarım Politikaları” konulu konuşma yaptı. Her alanda günü kurtarma üzerine bir düzen olduğunu savunan Rogers, Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle de üretimden kopma noktasına gelindiğini söyledi.

Başbakan’ın açıklamalarını eleştiren Rogers, tarım sektörünün geleceği için endişe belirtti. Gübre fiyatlarının artışına dikkat çeken Rogers, tohum, mazot, sulama fiyatlarında da artış yaşandığını kaydetti.

Özersay: İlgili aktörlerin çözümden önce iş birliği önemli

Daha sonra söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Doğu Akdeniz’deki Gelişmelerin Farkında mı?” konulu konuşma yaparak, “Hayır değil” dedi.

Uzun yıllar HP olarak Kıbrıs’ta bir çözüm için bütün ilgili tarafların iş birliği yapması gerektiğini savunduklarını ifade eden Özersay, gelinen noktada kapsamlı bir çözümü ön şart olarak ortaya koymadan ister ada içerisinde ister Doğu Akdeniz’de bütün ilgili aktörlerin çözümden önce çözüm için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Uluçay: Çarşıda ciddi infial var

Meclis’te daha sonra CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı. Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve hükümetin yaptığı-yapamadığı hususların kaos yaratmaya devam ettiğini savunan Uluçay, “Çarşıda ciddi anlamda infial var” dedi.

Alkollü içkilere yapılan zammın geri alınacağı kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmediğini kaydeden Uluçay, bunun kaos yarattığını söyledi.

Öztürkler: Nitelikli, bilgiye dayalı eleştiri kültürü yok

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Eleştiri Kültürü, Kalite ve Standartlar” konulu konuşma yaptı.

Eleştiri kültürü konusunda toplum olarak iyi bir noktada olunmadığını dile getiren Öztürkler, nitelikli, bilgiye dayalı eleştiri kültürü olmadığını söyledi.

Öztürkler, eleştiri kültürü ve ortak akıl yaklaşımlarına inanan biri olduğunu kaydederek, üst kademe yöneticilerinin atanmasının sürekli tartışıldığını anlattı.

Çolakoğlu: Burslar 4 ay geriden ödeniyor

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Okulların, Öğrencilerin ve Kültürel Mirasın Getirildiği Son Durum” konulu konuşma yaptı.

İlgili bakanın Genel Kurul’da olması nedeniyle teşekkür eden Çolakoğlu, Aralık 2021’in burs ödeneğinin Mart’ta ödendiğine işaret ederek, 4 aylık gerilikte öğrencilerin haklı olmasının sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

Çavuşoğlu: Kaynak bulununca ödenecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ekonomik sıkıntıların olmasının çocukların burslarının ödenememesi anlamına gelmemesi gerektiğini dile getirerek, Ocak ve Şubat aylarının harcamalarının kesildiğini ve Maliye’de olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı’nın bunu ödemeye gayret ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, verilen bursların iyi bir miktar olduğunu söyledi.

Kürşat: Hükümet tutarsız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, zamları, “insafsız” diye nitelendirerek, hükümetin kararlarının tutarsız olduğunu, Başbakan ile Maliye Bakanı arasındaki sorun nedeniyle alkol ve elektrik fiyatlarında hala belirsizlik yaşandığını söyledi.

Fide Kürşat, “Ülkedeki durumun sebebi, savaş, dünyadaki ekonomik kriz veya pandemi değil, hükümetin kafa karışıklığıdır…” dedi.

Talat: Üzüntü duyduk

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat da hükümete mensup milletvekilleriyle aynı dili konuşamadıklarını, diyalog kuramadıklarını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hükümetin, “Anayasa’nın delinmesi usulle ilgili bir meseledir” dediğini söyleyen Talat, “Buradaki tartışma usulle ilgili değil. Biz muhalefet ederken, sizin sınırsız şekilde iktidar yetkilerini kullanmanıza karşı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Belediyeler reformu da gündeme geldi

Küçük: Belediyelerle ilgili hedeflenen…

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, 2006 yılında CTP-ÖRP hükümeti döneminde KKTC-TC arasında imzalanan bir protokolden kesit okuyarak, belediyelerle ilgili hedeflenen düzenlemeye işaret etti.

Küçük, “Kriterden ne kastediyorsunuz?” diye sorarak, demokrasinin halka gerçekleri her yönüyle açıklamanın gereği olduğunu söyledi.

Şahali: Evlendirmeye karar veriyorsunuz

CTP Başkan vekili Erkut Şahali, Küçük’ü yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

Şahali, “Siz belediyeleri batıran bir gelenekten geliyorsunuz ve batırdıklarınızdaki batak görünmesin diye onları evlendirmeye karar veriyorsunuz. Bizse her bir belediyenin belde halkıyla birlikte oranın kültürel bir parçası olduğunu söylüyoruz. Biz cittaslow belediyecilik anlayışını önemsiyoruz, siz reform yaparken cittaslowu öğrenmiş oluyorsunuz. Bizimle aşık atmaya uğraşmayın, iş birliği yapın. Sonuna kadar diyalog ve hoşgörüyle, birbirimizi anlayarak, sahip olduğumuz deneyimi de yok saymayarak iş yapacağız…” dedi.

Şahali, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu ülkede belediyecilik adına bugüne kadar yapılmış tüm olumlu icraatta ve mevzuat alt yapısında CTP’nin imzası var. Bizim kurtarmaya çalıştığımız CTP’li başkanların belediyeleri değil, 28 belediyenin 28’idir. Siz kapatarak ilerlemeye niyetlisiniz, bizse iyileştirerek kapanıp kapanmayacağına birlikte karar verelim diyoruz, kriter dediğimiz budur.”

Berova: 4 yıl daha kaybetmeyiz

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Şahali’nin konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek, UBP olarak belediyeler reformuyla ilgili en temel hedeflerinin “Bu ülkenin 4 yıl daha kaybetmeye yeri, zamanı ve ihtiyacı yoktur” ilkesi olduğunu kaydetti.

Siyasi anlamda söylenen her türlü hadiseye kabulleri olduğunu kaydeden Berova, “Ama önce ülke prensibiyle birlikte bu dönem içerisinde bu reformu hayata geçirelim, sonra da yerel seçimlerimizi yapalım, bir 4 yıl daha bu konuları burada konuşmayalım” dedi.

Bir sonraki toplantı 18 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.