Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün saat 08.00’den itibaren ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Kıb-Tek’in maliyetin altında satış yapmaya zorlandığı, özelleştirileceği gerekçesiyle başlatılan eyleme bazı sendikalar da destek verdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşların ezici çoğunluğu ise iş bırakma eylemini doğru bulmadıklarını, Elektrik Kurumu’nun sürdürülebilir bir yapıda olmadığını ifade ederek, özelleştirmenin bir çözüm olabileceğine dair görüş belirtti. Vatandaşlar sürekli yaşanan kesintiler, kabarık gelen faturalardan dolayı kurumdan memnun olmadıklarını dile getirdi ve “Değişim şart, Bu devren böyle dönmüyor” dedi.

Sendikalar tepkili

El-Sen dün itibariyle iş bırakma eylemi başlattı. Eylemde basın açıklaması yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in batırılmaya çalışıldığını savundu.

Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini söyleyen Özkıraç, üretimden gelen güçlerini kullandıklarını, başka güçleri bulunmadığını vurguladı.

Elektrik maliyetlerinin altında satış yapmanın özelleştirmenin ilk adımı olduğunu ileri süren Özkıraç, Kıb-Tek’in kamu görevi yapan bir kurum olduğunu, bu kurumun Kıbrıs Türk toplumu ve ülkede yaşayan herkesin öz değeri olduğunu, burayı sattırmayacaklarını söyledi. Özelleştirmeye şiddetle karşı çıkacaklarını söyleyen Özkıraç “İster Karadeniz enerji olsun, ister Akdeniz olsun bu Kıb-Tek’i, bu ülkenin değerlerini hiçbir sermaye grubuna peşkeş çekmeyeceğiz. Tavrımız nettir, açıktır. Direneceğiz, kazanacağız” şeklinde konuştu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülke yönetimine gelen kişilerin mazeret üretemeyeceğini ifade ederek, hükümet yetkililerini eleştirdi. ‘Ülkeyi yönetenlerin şu anda halkın refahı ve mutluluğu için mi çalıştığını’ soran Bıçaklı, Kıb-Tek’in batırılmak istenmesi sebebiyle yatırımların yapılmadığını savundu.

BES Başkanı Koral Aşam da, eylem nedenlerinin hükümet edenlerin icraatlarının bir yansıması olduğuna işaret ederek, ülkenin genelinde bir kaos olduğunu savundu.

Hükümetin kurumları yüzdürmek, iyileştirmek gibi bir çabası olmadığını ileri süren Aşam, belediyeler, Kıb-Tek, telefon gibi kurumlarda bunların yaşandığını, geçmişte Sanayi Holding’te de yaşandığını, bunların kurumları kapatma çabaları olduğunu ileri sürdü.

Vatandaş çözüm istiyor

Sendikalar kurumun özelleştirilmesine karşı olduğunu ifade ederken, vatandaşlar birçok sorunu bulunan Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin çözüm olabileceğini ifade etti. Bazıları ise alternatif enerji seçeneklerinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Burhan Dursun

“Elektrik Kurumu çalışanlarının neden greve gittiğine anlam veremedim. Önce kendi görevlerini yapsınlar. Elektrik Kurumunda yaşanan sıkıntıların düzeltilmesi çok kolaydır. Kıb-Tek yöneticileri vatandaşlardan topladıkları paraları kuruma yatırım olarak kullanırlarsa ne üretim yetersizliği ne de yakıt eksikliği yaşanır. Halktan toplanan paralar başka yerlere harcandığı ve kuruma yatırım yapılmadığı için en küçük bir arıza bile giderilemez oldu. Eğer toplanan paralar kuruma yatırım olarak harcanırsa kurum kendi işleyişini sürdürür. Bugün insanlar bu çağda elektriksiz kalıyorsa çok ayıptır. Yapılacak tek şey ya yeni dürüst bir yönetim ya da özelleştirme yapılmalıdır.”

Cengiz Topel

“Ülkede yapılan bütün yanlışlıklar ve hatalar maalesef halka mal ediliyor. Elektrik Kurumunda başlayan grevi kesinlikle doğru bulmuyorum. Elektrik kurumunda yaşanan sorun ve sıkıntılar tedbirlerle çözülebilir ancak bütün yük halkın omuzlarına yüklenerek yaşanan sorunlar çözülemez. Ülkemiz 8 ay güneşli kış ayları da rüzgârı olan bir ülke. Daha farklı elektrik üretimlere gidilebilir.”

Mehmet Ali İnce

“Biz halk olarak elektrik istiyoruz. Mazot olmaması, trafonun bozulması veya diğer sorunlar halkın değil kurumu idare edenlerindir. Halk bu sorunlardan ve mazeret dinlemekten usandı. Her gece her gece elektrik kesintilerinden bıktık usandık. Biz evimize geldiğimizde ışıkları açınca yanmasını istiyoruz. Eğer kurumun eksiklikleri varsa toplanan paraları kuruma yatırım olarak harcasınlar ki halk bedel ödemesin.”

Musa Ermemiş

“Elektrik Kurumu kesinti olmayacağını söyledi ancak yine kesintiler yaşanıyor. Elektrik Kurumunda ciddi sıkıntılar var ve bu sıkıntıların aşılabilmesi için Türkiye’den yardım gelmesi ve o yardımla kuruma gerçekten yatırım yapılarak çözülebileceğine inanıyorum, yoksa başka türlü bu sorunlar önlenemeyecek.”

Hasan Çamlıca

“Elektrik Kurumu çalışanlarının yaptığı grev yerinde ve doğru bir adımdır. Kurumun özelleştirilmesi ile halk daha fazla fatura ödeyecektir. Kesinlikle kurumun özelleştirilmesi doğru olmaz. Bunun Türkiye’de birçok örneği var ve özelleştirmeye gidildiğinde halkın neler yaşadığını orada görüyoruz. Kurumda birçok sıkıntılar var ve bu sıkıntıların çözülmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Olkan Öztürk

“Elektrik Kurumunda çok ciddi sorunlar var ve bedelini halk ödüyor. Elektrik kurumu bu şekilde böyle bir sistemle çalışmaya devam edecekse en kısa sürede özelleştirilsin. Geçen ay 400 TL ödedim bu ay bin 200 lira fatura geldi. Bu işin sonu ne olacak? Elektrik Kurumunun yaptığı grevi haklı bulmuyorum. Kurumda yaşanan sorun ve sıkıntıların çözülebilmesi için her ne kadar istemesek de bu ülkede özellikle elektrik kurumunun özelleştirilmesi gerekiyor.”

Osman Ozankaya

“Elektrik Kurumunun çoktan özelleştirilmesi gerekiyordu. Gemilerin ülkeye elektrik vereceğini duyan El-Sen hemen kurumda greve gitti. Ben bu grevi haklı bulmuyorum. Her gece elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu sorunların sadece Türkiye’den gelen su gibi elektriğin de gelmesi ile son bulacağı inancındayım.”

Ebru Yücetürk

“Yaşanan kriz nedeniyle hiç de iyi değiliz. Elektrik bir yandan, pahalılık diğer yandan halk ağır bedeller ödüyor. Ben 900 lira elektrik faturası öderken bu ay 2 bin 400 lira fatura geldi. Elektrik kurumunda sıkıntılar var ve bu sıkıntıların sadece kurumun özelleştirilmesi ile çözüleceği inancındayım. Üretim yetersizliği nedeniyle sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Kurumun özelleştirilmesiyle sorunların biteceğine inanıyorum.”

Murat Şirin

“Elektrik kurumunun özelleştirilmemesi için yapılan grevi haklı buluyorum ancak halkın durumu da kötü bir halde. Elektrik kurumunun özelleştirilmesi halinde çalışanların işi riske girecek. Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi halinde kurumun mevcut çalışanları işsiz kalacaktır bu nedenle kendimiz üreterek kendimiz kazanmalıyız. Sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bu vergisini ve borcunu zamanında ödeyen insanlara yaşatılmaması gereken bir durumdur. Elektrik Kurumunda birtakım sıkıntılar yaşanıyor ve bunun çözümü için gelmiş geçmiş tüm yönetim kurullarını denetleme ve incelemeye almaları gerekiyor.

Sistemde bir yanlışlık var ve kurumu düze çıkaracak bir diğer konu ise akıllı sayaçlara geçilmesidir.

Halk kartlarına para yükleyerek peşin olarak kullanacağı elektriği ödemelidir. Kurum 30 gün halkın borcunu ödemesini bekleyecek ve toplayacağı para ile kurumun eksikliklerini almaya çalışacak. İngiltere’den bu sayaçları getirerek kontör tarzı elektrik tüketimine geçilmelidir. Bu sistemle bu kurum her geçen gün daha da kötüye gidecek.”