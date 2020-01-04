Bu kader değişmez mi?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesi, bir kaç gündür devam eden yağmurlardan dolayı sular altında kaldı. Sanayi bölgesinin tüm yolları su göletlerine dönerken, bölge esnafı ve vatandaşlar isyan noktasına geldi. Her yağış sonrası aynı manzara ile karşı karşıya kalan esnaf ateş püskürürken, vatandaşlar ise zorunlu olmadıkla sanayi bölgesine uğramadıklarını söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar ile bölge esnafı, her yıl yağan yağmurlardan sonra tüm sanayi bölgesini su bastığını ifade etti. Vatandaşlar, yağmur suları ile lağım sularının karıştığını, günlerce sağlıksız bir ortamda kalmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Bölgede hiç bir önlemin alınmadığından yakınan bölge esnafı ile vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.