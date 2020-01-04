Rumların zihniyeti değişmez

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Rum zihniyeti nedeniyle Kıbrıs’ta ortak bir federasyonu düşünme imkanı kalmadığını, devleti yaşatmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bora yazılı açıklamasında Rumların masada Kıbrıs sorununu çözmek için yer almadıklarını belirterek, “ Bizleri kendilerine tabi kılmak ve boyundurukları altına almayı hedefliyorlar. Kaç kez bizim Cumhurbaşkanımıza Anastasiadis; “Siz bizim eşitimiz olamazsınız, siz azınlıksınız” deyimlerini kullanarak bizleri nasıl gördüklerini defalarca ortaya koymuştur” dedi.

Yeni yılda değişen bir şey olmayacağını belirten Bora, “Rumların bizimle iki egemen eşit ortak bir devleti asla düşünmediklerini her fırsatta dile getirdiklerine göre hala bizim tarafta federasyonu savunanların bulunması hayret vericidir” dedi.

Bora, 52 yıldır BM parametreleri çerçevelerinde aranan çözümün gerçekleşmediğini, haksız ve suçlu olan tarafın destek ve teşvik görmesinin Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasını engellediğini ifade etti.

Rum tarafının, Kıbrıs’taki gerçekleri kamuoyunu yanıltacak şekilde saptırdığını belirten Bora, “Böyle bir zihniyet ile Kıbrıs’ta ortak bir federasyonu düşünme imkanı kalmadığına göre devletimizi yaşatmanın kaçınılmazlığını bir kez daha tüm yurttaşlarımızın benimseyeceğine olan inancımızı yinelerken başta büyük Türk Ulusu olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içerisindeki yaşantımızı sağlayan ve koruyan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.