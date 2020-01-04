Eylem çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 Ocak’tan itibaren araç ruhsatları ve ehliyetler dahil, tüm devlet harçlarına zam yapılması vatandaşlardan sert tepki gördü. Özellikle araç ruhsatları ve ehliyetlerden alınan paraların ‘maaş ödemesine’ değil, yol yapımına harcanmasını isteyen vatandaşlar hükümeti bu konuda önlem almaya çağırıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Birileri öncülük yapmalı ve hükümeti icraata zorlayacak eylemler gerçekleştirilmelidir” derken, sosyal medyada konuyla ilgili kampanya başlatıldı. Vatandaşlar “Yol yoksa, para da yok” diyerek, uygulamaya karşı tepki gösteriyor. Söz konusu tepkilere şoför okulları da destek veriyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada platformu Facebook’ta kurulan “yol yoksa seyrüsefer de yok” isimli gruba akın etti. Önceki gün kurulan gruba, 16 saatte bin 800 kişi üye oldu.

Grupta yapılan paylaşımlarda, seyrüsefer harçlarının, yollar düzelene dek ödenmeyeceği ve yakın zamanda sokağa inileceği gibi çeşitli eylemlerden söz ediliyor.

Ne dediler…?

Soner Solak

“Mevcut şartlarda ehliyet ve seyrüseferlere yapılan yüzde 10’luk zam vatandaşları çok zora sokacaktır. Devlete para gerektiğinde zam yapılması güzel bir durum değildir. Asgari ücret yerinde sayarken her fırsatta zam yapılması doğru olarak kabul edilemez. Araç evraklarını çıkartamayan vatandaşlar şimdi zamlarla birlikte daha da zora girecektir. Ayrıca ödemeyenlerin sayısı da artacaktır.”

Nafiye Dayıoğlu

“Her şeyin fiyatı o kadar çok değişiyor ki artık nereye ne kadar ödeme yapacağımızı veya yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bugün ehliyet ve seyrüsefer zammıyla başladık, yarın gaz ve elektrikle devam ederiz. Bu artık kaçınılmaz bir hal aldı. Hepimize afiyet olsun demek istiyorum. Mevcut ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bu doğru bir uygulama olmadı. Kıbrıs Türk halkı artık bu yükü kaldıramayacak durumdadır. Bugün asgari ücretle çalışan bir vatandaş, bu zamlar karşısında daha da ezilecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Arzu Çakıca

“Her yıl olduğu gibi yeni yıla girdiğimizde de zam yapılacağı biliniyordu. Bu yıl yine ehliyet ve seyrüsefer gibi harçlara zamlar yapıldı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, hükümetin her zamanki halleri. Bu zamlar daha başlangıçtır, fazlasıyla devam edecektir. Çocuktum büyüdüm hep aynı sistem. Asgari ücret yerinde sayıyor ancak her şeye zam yapılıyor. Mevcut şartlarda geçinebilmek için hane halkının hepsinin de çalışması gerekiyor.”

Ziya Kasapoğlu

“Dünyanın hiçbir yerinde ehliyet tazeleme gibi bir durum yok ancak hükümetimiz sağ olsun halkın cebinde kalanı nasıl alırım planları yapıyor. Yeni yıl gelir gelmez zam yaparak alım gücü düşen vatandaş daha da zora sokuluyor. Asgari ücret yerinde sayıyor, hükümet de halkın cebindekini almaya çalışıyor. Bu zamlar daha başlangıçtır, devam edecek. Halkın kalkınmasını, maddi yönde iyi bir yere gelmesini istemiyorlar. Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Mevcut fiyatlarla vatandaşların birçoğu seyrüsefer ve ehliyet yenilemiyordu, bu sayı zamlarla birlikte daha da artacaktır.”

Nuray Soykut Güneş

“Yeni yılın ilk zammı ehliyet harçlarına ardından da seyrüsefer harçlarına yapıldı. Vatandaşın alım gücü ortadayken zamlarla daha da zora sokmak doğru bir yaklaşım değildir. Asgari ücret aynı dururken, böylesi zamlarla daha da zor günler geçireceğiz. Mecburen bir yerlerden kısarak bu ödemeleri yapmamız gerekiyor ki eksik evrak nedeniyle polis ceza yazmasın. Bu harçlardan alınan paraların hizmet olarak geri dönmesi gerekiyor ancak onu da göremiyoruz. Doğru düzgün gidecek yolumuz kalmadı.”

Tayfun Bıkmaz (Mithat Şoför Okulu)

“Ehliyet ve seyrüsefer harçlarına yapılan zamlar alışıldık bir durumdur. Zamlar her yıl döndüğünde yapılıyor. Harçlardan alınan paraların hizmet olarak dönmesi karşısında kimse isyan etmez ancak doğru düzgün kullanabileceğimiz bir yolumuz yok. Eğer alınan harçlar yol güvenliği için harcansa yapılan zamlara hiç bir vatandaş ses çıkarmaz ancak hükümet vermeden alma taraftarıdır. Eğer bu paralar doğru yerlere aktarılacaksa bir itirazımız olmayacaktır.”

Halil Yiğit (Yiğit Şoför okulu Direktörü)

“Yıla zamla başladık ve bu artık gelenekselleşen bir durum oldu. Yüzde 10’luk bir zam yapılmasına hemen herkes tepki gösteriyor. Halka ne verdiler ki bu zammı yapsınlar. Ehliyet ve seyrüseferlerden alınan paraların yol güvenliği için harcanması durumunda halk ses çıkartmayacaktı ancak paralar başka şeylere harcandı. Eğer yol güvenliği için harcansaydı bu istenen paraları seve seve verirdik. Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle zamlı harçları ödeyemeyecek olan vatandaşlar ehliyetsiz ve seyrüsefersiz araç kullanmaya devam edecektir.”

Emirzade Tilki (KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı)

“Eski senelere göre yapılan zam çok yüksek bir zam değil. Yüzde 10 gibi bir zam yapıldı. Bu yüzde 10’luk zammı yapmasalar da iyi olurdu. Her yeni yılda zam yapılması kesinlikle doğru değildir. Alınan harçlar doğru yerlere aktarılsa vatandaşlar da isyan etmezdi ancak elde edilen gelir ne yazık ki yol güvenliği için harcanmıyor. Arabalarımız haşat oldu, perişan durumdayız. Sınav yerinde çamurların içerisinde mücadele veriyoruz. Devlet, bu eksiklikleri görmüyor mu? Kullanılan yolların durumu bu şekilde iken harçlara yapılan zam kabul edilemez.”

Peyman Bıkmaz (Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu)

“Zam olmasaydı daha güzel olacaktı ancak yapıldı. Bizler de bu zamları müşterilerimize yansıtmak zorunda kalacağız. Hem yollarımız hem de ehliyet sınavına girilen yerler içler acısı durumda, araçlarımız mahvoluyor.

Her gün makinist, lastik parası vermekten bıktık usandık. Seyrüseferlerden gelen paraların trafik güvenliği için harcanması gerekiyor. Yollarımız yol olmaktan çıktı. Eğer toplanan paralar doğru yerlere harcanırsa vatandaşlar da zamlara isyan etmeyecek.”

Sevinç Yetkiner (Sevinç Yetkiner Şoför Okulu)

“Keşke yapılan zamları biraz daha erteleselerdi. Bizler de en azından bu zor zamanlarda öğrencilerimizi de sıkıntıya sokmuş olmazdık. Bu alınan harçlara itirazımız yok çünkü her yıl yapılan bir uygulamadır. Biz verdiğimiz paraların yol güvenliği olarak halka geri dönmesini istiyoruz. Biz bu paraları yollarımız düzelsin, gece yolculuk yaparken karanlık yollarda gitmemek için veriyoruz. Eğer verdiğimiz paralar doğru yerlere harcanır ve bize geri dönüşü olursa kimse itiraz etmeyecektir.”