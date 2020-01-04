Olumlu adım

ABD’nin; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan EastMed boru hattı projesi anlaşmasını desteklemesi Rumları memnun etti.
Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Yunanistan’da yayın yapan ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin EastMed boru hattı projesi anlaşmasına yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Sözcü açıklamasında, “Kıbrıs’ın deniz kaynaklarının Kıbrıslıların faydası yönünde gelişmesini umut ettiklerini ve Kıbrıs’ın deniz kaynaklarını geliştirme yönünde sürdürülebilir ticari yolları desteklediklerini” ifade etti.
ABD’li sözcü ayrıca, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın karasularında yaptığı yasal olmayan sondajlar ve Libya’yla imzaladığı sınır belirleme anlaşması sebebiyle yarattığı kışkırtmalardan endişe duymayı sürdürdüklerini” de sözlerine ekledi.
Siyasiler mutlu
Gazete bir diğer haberinde ise Rum siyasi partilerinin EastMed anlaşmasının imzalanmasından duydukları memnuniyeti dün yaptıkları açıklamalarla dile getirdiklerini yazdı.
Habere göre DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK’ten yapılan açıklamalarda, anlaşmanın imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı hususlardaki görüşlerini de açıkladılar.
Özellikle AKEL’in açıklamasında, anlaşmanın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları çerçevesinde imzalandığının” iddia edilmesine karşın “doğalgazın Kıbrıs sorununun çözümünün ileri götürülmesi ve Türkiye’nin faaliyetleriyle yol açtığı gerginliğin azaltılması yönünde değerlendirilmesi gerektiği görüşünü benimsemeye devam edildiği” vurgulandı.
DİKO partisi ise, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki MEB sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın da imzalanması çağrısında bulundu.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee
polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee
kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee
biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee
serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. sizide iyi kayirdi ahamda tam boyleeeee
burasi krallik degil yavru kus
gercek mucahit de rahmetli DR.FAZIL KUCUKTUR.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. Aham da tam bir saygi. boyleee
Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin KKTCnin TC nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus atamis . boyleeeee
Hadi gene bi millete dombalak attirsana Susarim Konusmam desene duttarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu citir citir yerim way beeee
Serdar Denktas
Paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok aklindan da gecirme alinacak bu geri Faizleriyle
Hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider birbirlerinden cogaltma hirsizlanmis hortumlanmis talan edilmis para bunlar.
bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok
boyleeeeeee
arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim