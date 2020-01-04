Suna ERDEN

Girne’de arabasına aldığı 25 yaşındaki kadına yolcu koltuğunda tecavüz ettiği iddia edilen Oktay Özen dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada araba içerisinde tecavüze uğrayan kadının bir fırsatını bulup yarı çıplak yola koştuğu, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediği belirtildi.

Tecavüz iddiası üzerine zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı, ancak suçlamaları kabul etmediği açıklandı.

Olayın soruşturmasını yapan polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğuna dayadığı 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, mağdur kadının bir fırsatını bulup araçtan yarı çıplak bir şekilde yola çıkıp, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediğini belirtti.

Söz konusu iki kişinin kadını Girne polisine getirdiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesinde tecavüze uğradığını söylediğini aktardı.

Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ayrıca olay günü giydiği kıyafetlerin de emare alındığını söyledi.

Zanlının 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, DNA, uyuşturucu ve alkol testi için kan örneğinin alındığını açıkladı.

“İlişki var zorlama yok”

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla olmadığını iddia ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aracının da emare alındığı, DNA örnekleri için örnek toplandığını söyledi. Zanlının bazı iddialarda bulunduğunu, bunların araştırılacağını, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 5 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise kadın ile müvekkilinin aylardır birlikte olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.