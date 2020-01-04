Sendikalar tepkili

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetten harçlara yapılan zammı geri almasını talep etti.

Yazılı açıklamasında zamları eleştiren Kanat, 2020’nin umut dolu bir yıl olabileceğini ancak yılın ilk günlerden bu hayalin karanlığa gömülmeye başladığını kaydetti.

Kanat, “Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan bir insan etkinliğidir. Bu tanımın içinde ‘ekonomi zamla döner’ diye bir olgu yoktur. Peki, biz ekonominin neresindeyiz? Bay-Sen olarak hükümetten zamları geri çekmesi ve iyi bir ekonomi planı yapılmasını istiyoruz” dedi.

Manga: Zamlar kabul edilemez

Kıbrıs Türk Memur Sendikası da Memur-Sen), yapılan zamların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Memur-Sen Genel Başkanı Akıl Manga yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret henüz belirlenmeden, 2019 Aralık sonu itibarıyla hayat pahalılığı oranı netleşmeden, dayatmalarla Ekim-Kasım aylarında eksi gösterilen hayat pahalılığı oranları ile 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak çalışan ve emeklilerin artış oranlarının ne olacağı netleşmeden yapılan zamların kabul edilemez olduğu savundu.

Serdaroğlu: Bakanın sürprizi zamlar mı?

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, “asgari ücret ile ilgili ilk toplantıda, Bakanımızın açıkladığı hem işverene hem de çalışana 2020 yılında sürprizimiz var dediği “sürpriz” daha hayat pahalılığı ve asgari ücret belirlenmeden kendisinin de içinde bulunduğu hükümetin açıkladığı zamlar mı? sormak isteriz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda yapılan zamlara vatandaştan gelen tepki üzerine Maliye Bakanlığından gelen açıklamanın da üzücü olduğunu dile getiren Serdaroğlu, geçmişte yapılan % 30’luk zamları örnek göstererek şu anda yapılan zamların sanki da devede kulakmış gibi göstermesinin, topu taça atmaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

HAKSEN: Zamları protesto ediyoruz”

HAKSEN, hükümetin; ehliyet, kimlik ve seyrüsefer harçlarına yaptığı zamlara tepki gösterdi.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının, ‘Hükümetin Zamları’ ile beraber geldiği ifade edilerek, herkesin yeni yıldan barış, adalet, sağlık, sevgi, mutluluk gibi temennilerin yanı sıra, ekonomik anlamda da ülkede halktan ve emekten yana politikaların daha fazla hayat bulmasını beklerken, Hükümetin “yeni yıl hediyesi” olarak halka “yeni zamları reva gördüğü” kaydedildi.



Özgöçmen: Zamları geri alın

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hükümeti aklıselim davranmaya, zamları geri almaya çağırarak aksi takdirde yeni yıla eylemle başlayacaklarını belirtti.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında yeni yılın ilk icraatının zam olduğunu kaydederek, bunun halk için yıkım anlamına geldiğini söyledi.

Vatandaşların alım gücünün düştüğünü, yeni asgari ücretin hala belirlenemediğini kaydeden Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, hayat pahalılığının gerçeği yansıtmadığını da savundu.

Çakıcı da tepkili

Öte yandan Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendine yeten devlet yapısına ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Bunu başardığımız oranda siyasal eşitlik talebimizi ileriye taşıyabileceğiz” dedi.

Hükümetin umduğu dış katkıyı alamadığını ve zam yoluna başvurduğunu savunan Çakıcı, “Devlet gereksiz giderleri kısmalı, vergi muafiyetleri sınırlandırılmalı. Hükümet dayatma protokol imzalayarak dış kaynak almak değil, kendi kendine yeten bir yapı