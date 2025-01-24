Örnek alınmalı

Yılın 12 ayı güneş alan Kuzey Kıbrıs’ta elektrik üretim maliyeti devletin bütçesini sarstığı gibi kabarık faturalardan dolayı vatandaşı da mağdur ederken, gelişmiş ülkeler çağı yakalıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 2024'te ilk kez kömürü geride bıraktı.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporuna göre, AB'nin elektrik sektörü Avrupa Yeşil Anlaşması ile derin bir dönüşüm yaşıyor.

AB'nin elektrik üretiminde geçen yıl güneş enerjisinin payı yüzde 11'e ulaşırken, kömürün payı ilk kez yüzde 10'un altına düştü. Böylece, AB'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 2024'te ilk kez kömürü geride bıraktı.

Elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı yüzde 17, doğal gazın payı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

Güneş enerjisindeki güçlü büyüme ve hidroelektrikten üretimin toparlanmasıyla AB geçen yıl elektriğinin yüzde 47'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladı. Fosil yakıtların elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 29 oldu. Üretimin kalanı nükleer enerji dahil olmak üzere diğer kaynaklardan karşılandı.

AB'de Yeşil Anlaşma öncesi 2019'da fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı yüzde 39 ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 34 olarak hesaplanmıştı.

Güneş enerjisi her AB ülkesinde büyüyor

Rapora göre, AB ülkelerinin yarısının hali hazırda elektrik üretiminde kömür yok veya yüzde 5'in altında bulunurken, her AB ülkesinde güneşten üretim büyüme gösteriyor.

Kömür 2019'da AB'nin en büyük üçüncü elektrik üretim kaynağı olmuştu. AB'de doğal gazdan elektrik üretimi de düşüş eğilimini üst üste beşinci yıla taşıdı.

