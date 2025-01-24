 5 yıl hapis öngörüyor

Suna ERDEN

Akıncılar ile Bodamya köyü arasında Pakistanlı gencin ölümüyle sonuçlanan insan kaçakçılığı olayıyla ilgili tutuklanan Mehmet Ali Uluçay dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Girne Limanı’ndan çıkış yaparken yakalanan zanlının, aracının arka kısmındaki kurşun deliğini kapatmak için boyadığı açıklandı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme zanlıyı 5 yıl hapis öngören insan kaçakçılığı suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 5 Ocak 2025 tarihinde Akıncılar köyü civarında ismi tespit edilemeyen 4 yabancı şahsı, MD120 plakalı aracı ile güneye geçirdiğini söyledi.

Polis, 6 Ocak tarihinde güneyde Pakistanlı bir şahsın ölü bulunduğunu, insan kaçakçılığı ile bağlantılı olan ölümle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıslardan biri olan zanlının 15 Ocak’ta aracıyla birlikte Girne Limanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, aracın emare alındığını kaydetti. Polis, araçta yapılan incelemede arka kaputun bir kısmının yeni boyandığını belirlediklerini, yapılan incelemede kurşun deliğinin boya ile kapatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının üzerinde bir adet telefon bulunarak emare alındığını ancak olayda kullandığı telefonun henüz bulunmadığını kaydetti.

Soruşturma devam edecek

Polis, Rum makamları tarafından Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla kendilerine yazı gönderildiğini, güneyde ölü bulunan şahsın adının Shoib Khan olduğunun bildirildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Shoib Khan’ın 29 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye 60 günlük vize ile giriş yaptığını ancak ülkeden yasal çıkışının olmadığını açıkladı. Polis memuru, Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla gönderilen yazıda bazı şahıslarla ilgili araştırma yapılmasının talep edildiğini kaydetti. Polis, KKTC makamlarının da Bilgi Değişim Ofisine yazı yazarak, bazı bilgiler talep ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu da insan kaçakçılığı suçunun 5 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

