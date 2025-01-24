Telefonları inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili’de işçi lojmanını basıp soygun suçu işleyen Rosa Murad, Atanajov Hocakliyev, Hoca Nazar Atanazarow, Geldi Muradafecow ve Alica Bazoow dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların yüzlerini bezle kapatıp, lojmandaki 2 kişiye bira şişesiyle saldırdıktan sonra para ve cep telefonu çaldıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların, yüzlerini bezle kapatıp, 19 Ocak’ta saat 00.30’da Vadili’de bir işyerine ait lojman kapısını tekme atıp hasara uğrattıktan sonra açarak izinsiz girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların, içerideki Pakistan uyruklu B.A.(E-32) ile N.A’yı (E-24) tasarruflarında bulundurdukları cam bira şişeleri, elleri ve ayaklarıyla vücutlarının muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Ahmet Doğu, zanlıların ayrıca, N.A.’ya ait cep telefonu ile B.A.’ya ait 30 bin TL nakit parayı zorla alıp çaldığını belirterek, şikayet üzerine zanlıları tek tek tespit edip tutukladığını kaydetti.

Zanlıların evlerinde mahkemeden temin ettiği emir gereği arama yaptığını, anlatan polis Vadili’de tespit ettiği zanlı Atanajov Hocakliyev’in Lefkoşa’daki ikametgahında yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulup emare zapt ettiğini ve konu suçla ilgili zanlı aleyhine ayrı soruşturma başlatılmasını sağladığını dile getirdi.

Polis, diğer 4 zanlının evlerinde yaptığı aramada olay gecesi giydikleri kıyafetleri bularak, emare zapt ettiklerini belirtti.

Zanlılara ait cep telefonlarını emare zapt edip, ilk incelemeden sonra DATA İncelemesine gönderdiğini kaydeden polis, serbest kalmaları halinde tahkikatına kötü yönde etki etme olasılığı bulunan zanlılar aleyhine 5’er gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

