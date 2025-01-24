‘Param yok gönderin beni’

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak maddi sorunlardan dolayı okula devam edemeyen, bu nedenle kaçak duruma düşen Kamerunlu 25 yaşındaki Donatien Ngongang Nanha, işsiz, evsiz ve parasız kalınca ülkesine dönmeye karar verdi.

Zanlı valizini, psaportunu alarak Ercan Havalimanı’na giderek, orada görevli polislere durumunu anlattı ve ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Parası olmadığı için uçak bileti alamadığını söyleyip, yardım isteyen zanlı, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği için tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 19 Ocak 2025 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Ercan Havalimanına giden zanlının

yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplamda 782 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ülkesine dönmek istediğini fakat parası olmadığı için bilet alamadığını, bu nedenle Ercan Havalimanına giderek polislerden yardım istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca kalacak yeri olmadığını da beyan ettiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde muhaceret dairesinden araştırma yaptıklarını, zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığını soruşturduklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve sonuç beklendiğini söyledi. Polis memuru, bu bağlamda zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Hiç param yok, deport olana kadar bana biraz para verilebilir mi” dedi.

Mahkeme, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

