Kararı UBP verecek

Başbakan Ünal Üstel dün akşam Londra’da 5 kuruluş tarafından düzenlenen konferansta Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

Yoğun ilgi gören toplantıya Türkiye Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC Londra temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

Başbakan Üstel toplantıda birlik çağrısı yaparken yurt dışındaki Türklerle dayanışmayı güçlendireceklerini söyledi.

Konuşmasında Bolu’daki yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Üstel, bu olayın KKTC’de de büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Üstel daha sonra toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.

Sorular ağırlıklı olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin oy hakkı üzerinde yoğunlaştı.

Londra’daki gençlerin eğitim ve spor sorunlarıyla ilgili beklentiler de Başbakan Üstel’e aktarıldı.

Adaylık sorusu

Üstel’e bir gazeteci Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağını sordu.

“Şu an KKTC’nin Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) genel başkanıyım” diyen Üstel, Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda net bir mesaj vermedi. Üstel bu konuda kararı UBP yetkili kurullarının vereceğini söyledi.

