Neden olmasın?

Ömer KADİROĞLU

KKTC’ye turist olarak gelen Taylan Özgür Özer’in, Yunanlı sevgilisi Evgenia Kanellaki tarafından aracın bagajında güneye geçirilmesi adanın her iki kesiminde gündem oldu. Vatandaşlar iki gencin ‘cesur ilişkisini’ yorumlarken, Türk-Rum evliliklerine de çoğunlukla sıcak baktı.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşların büyük bir kısmı Kıbrıslı bir Türkün, Kıbrıslı Rum’la arkadaşlık kurabileceğini, istekli olmaları halinde evlenebileceğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise evlilik olması için iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Mehmet Esenyel

“Bir Türk ile Rum’un birlikte olmasını hatta evlenmesini tasvip etmem ancak karşı da değilim. Çok Türk var İngiliz ile Alman ile Fransız ile evlenenler vardır o nedenle Rum ile evlenen Türk de olabilir. Benim kendi çocuklarım ya da torunlarım bir Rum’a aşık olup evlenmek istediğini söylese işte o zaman Türklüğüm ortaya çıkar. Gerçi bir yere kadar karşı çıkarsın ancak ben istesem de istemesem de onlar bir birlerini sevdikten sonra mutlaka köprüyü geçeceklerdir.”

Mehmet Özdemir

“Bir Rum’un bir Türk ile birlikte olmasını hatta evlenmesini normal karşılardım. İnsanlar bir birlerine karşı his duyar ve aşık olur. Benim çocuklarım ya da torunlarım gelip bir Rum’a aşık oldum evlenmek istiyorum dese ilk önce biraz düşünürdüm. Olacak mı olmayacak mı diye bir bakardım ancak onay vermezdim.”

Hande Kurt

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olması hatta evlenmesini normal karşılıyorum. Kişiler bir birlerini sevdikten sonra dil, din veya ırk öneminin olmadığını düşünüyorum. Oğlum gelip bana bir Rum’a aşık olduğunu söylese karşı çıkmam. Oğlumun mutluluğu benim için her şeyden çok önemlidir ve onun ilişkisini onaylardım.”

Hasan Kasap

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olması hatta evlenmesi pek bir önem ifade etmez diye düşünüyorum. Günümüzde Türkler Rumlarla değil İngilizlerle Almanlarla Fransızlarla evleniyor o nedenle Rum ile evlilik de pek farklı değildir. Benim oğlum veya kızım gelip Rum’a aşık oldum derse ben karşı çıkmazdım. Dünya öyle bir şekil oldu ki evliliklerde dil, din, ırk ayrımı yapmıyorlar. Ben çocuklarımı Türk ile evlendirdim ancak Rum ile evlenene de karşı değilim. Memleketin direği kopmuş zaten bırakın insanlar istedikleriyle evlensin.”

Ramazan Özen

“Bir Rum’un bir Türk ile evlenmesini normal buluyorum. 1974 öncesi Rum- Türk evliliği olmuyordu ancak günümüzde Fransız, Alman, İngiliz, Rum ile evlilik normalleşti. Benim de çocuklarım var ve böyle bir konu olsaydı karşı çıkmazdım. İkisi bir birini sevdikten sonra sorun yok. Bu şekilde bir konuyla karşılaşsaydım ilk başta tepki gösterirdim ancak çocuklarımın mutluluğunu istediğim için karşı gelmezdim. Sevdikten sonra karşısında duramazsınız.”

Füsun Gündüz

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olması hatta evlenmesi konusuna kesinlikle normal karşılıyorum. Sevgide ırk, dil, din ayrımı olmuyor gönülden olan bir durum olduğu için çok normal karşılardım. Çocuklarım bana gelip anne ben bir Rum’a aşık oldum evlenmek istiyorum dese karşı çıkmaz hatta hemen ailesi ile tanışmak isterdim.”

Turgay Azizoğlu

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olması hatta evlenmesi konusuna karşı değilim. İki insan bir birlerini sevdiği için dil, din fark etmez. Maalesef bizde art niyetli insanlar aşık olan insanlara aşkı zindan ediyorlar. Keşke art niyetli insanlar olmasa da bu insanlar da güzel bir yaşam sürse. Lordos’un karısı da Türk’tü. Benim çocuklarımdan biri bana gelip böylesi bir durumda olup bir Rum’a aşık olduğunu söylese kesinlikle karşı çıkmazdım. Yeter ki insan olsun frekanslar uysun o zaman bir sorun yoktur.”

Özlem Sultan

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olması hatta evlenmesi konusuna kesinlikle olumlu karşılardım. Aşkın dili, dini, ırkı yoktur. Bence olabilir. İnsan insandır ve ayrım yapmamak lazım. Ailemden biri bir Rum ile evlenecek olsa ve bana söylese kesinlikle karışmazdım ancak karşı da değilim bu duruma. Kimin ne dediğinin pek bir önemi yok aslında kim kimden hoşlanırsa ve bu sevginin gerçek olduğuna inanırsa isteyen istediğini alır evlenir.”

Süleyman Çelik

“Bir Rum ile Türk’ün birlikte olmasını hatta evlilik yapmasına karşı değilim. Bu işler gönül işidir ve milliyeti, şekli, şemali olmaz. Benim çocuklarımdan biri gelip bana bir Rum ile evleneceğini söylese belki ben de karşı çıkardım ancak insan evladı için nelere katlanmaz ki ben de onların mutlu olması için çok fazla karşı çıkmazdım.”

Faruk Turhan

“Bir Türk’ün bir Rum ile birlikte olması hatta evlilik yapmasını kesinlikle normal karşılardım. Bir birlerini sevdikten sonra dil din ırk ayrımı yapılmaması lazım. Benim çocuklarımdan biri gelip bana bir Rum’a aşık olduğunu söylese ailesi ile tanışmak isterdim. Evladımın fikrine saygı duyar karışmazdım.”