Abdullah yeniden hücrede

Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından 14 Ocak’ta Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 20 ayrı pakette 20 gram en tehlikeli uyuşturucu türü metamfetamin, hassas terazi ve 3 adet mermiyle yakalanan ve tutuklu bulunduğu Gönyeli Polis Karakolundan firar eden Abdullah Alp dün sabah saatlerinde tespit edildi.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla Lefkoşa Surlariçi’nde yakalanan zanlı polis hücrelerine yerleştirildi.

Zanlı Abdullah Alp, 17 Ocak 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’ndan firar etmişti.

