Başarının anahtarı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sürdürülebilir bir ekonominin girişimcilik ve eğitimle yakalanabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nin (GİAD), önceki gün yapılan genel kurulunda konuşan Öztürkler, “Genç girişimcileri desteklersek, ülkemizin önünü açmış oluruz” dedi.

Bu arada genel kurulda başkanlığa Yusuf Tekinay getirildi.

GİAD, 24. Olağan Genel Kurulu’nu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, birer konuşma yaptı.

Yönetim Kurulu belirlendi

Derneğin 24. Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

“Başkan Yusuf Tekinay, üyeler Turgut Deniz, Ümit Süleyman Onan, Olcay Hoca, Gizem Menteş Muhtaroğlu, Derin Yeşilada, Mert Ataner ve Raif Usal, Çetin Çağıner ve Gizem Ahmet Raşit oldu.”

Öte yandan, GİAD’ın yeni döneme yönelik hedefleri arasında eğitim programları, mentorluk projeleri ve uluslararası iş birlikleriyle genç iş insanlarının liderlik, inovasyon ve sürdürülebilirlik becerilerinin artırılmasının yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurulda yaptığı konuşmada, iş insanlarının gerçekleştirdiği başarıların zemininin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna işaret ederek, devleti korumanın ve güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Öztürkler: Genç girişimciler desteklenmeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, sürdürülebilir bir ekonominin girişimcilik ve eğitimle yakalanabileceğini kaydetti.

Öztürkler, “Genç girişimcileri desteklersek, ülkemizin önünü açmış oluruz” dedi.

Gençleri desteklemenin, gençlerin projelerini takip etmenin önemine işaret eden Öztürkler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alınan genç girişimcilerin desteklenmesi yönündeki girişimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Öztürkler, toplumsal katkı noktasından hareket edilirse bu faydanın dönüp dolaşacağı yerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkı olacağını da vurguladı.

“Teknofest fırsatı iyi değerlendirilmeli”

Mayıs ayında Teknofest'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağını anımsatan Öztürkler, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

