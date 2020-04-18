İki doktoru kaybettik

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan 86 yaşındaki Kıbrıslı Türk Doktor Prof. Sedat Tellaloğlu, Coronavirüs nedeniyle, Lefkoşa Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji bölümü eski şefi

72 yaşındaki Dr. Tansel Dikengil kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tıp camiasını yasa boğan iki ölüm dün gerçekleşti.

Tellaloğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Birçok başarıya imza attı

Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak görev yapmıştı.

27 Mart 1935'te Lefkoşa'da dünyaya gelen Tellaloğlu ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Bir dönem Çetinkaya futbol takımında yer aldı.

Ardından Türkiye'ye gelen ve tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev yaptıktan sonra 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçti.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi Tellaloğlu'nun uzmanlık tezi olurken, Çapa Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yer edindi.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında önemli rol oynadı.

Dikengil kalbine yenildi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji bölümü eski şefi Dr. Tansel Dikengil de dün sabah hayata veda etti. Emekli Dr. Dikengil’in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Polili köyünden olan Dikengil, uzun yıllar tıp camiasında hizmet veren bir isimdi.

Tatar: Duayen bir isimdi

Bu arada Başbakan Ersin Tatar, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar, mesajında şunları dile getirdi:

“Türk ve Avrupa üroloji camiasında önemli ve saygın bir yere sahip, Türk üroloji camiasının duayen ismi aslen Kıbrıslı olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nun, Coronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Tıp alanında çok değerli bir isim olarak bilinen Kıbrıslı Prof. Merhum Derviş Manizade’nin de öğrencisi olarak yakın çalışma imkânı bulan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Türkiye’de tıp alanında ilklere de imza atmış, birçok değerli Doktoru yetiştiren üroloji alanında bir duayendi.

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, yurtdışında bulunduğu sürede hiçbir zaman ülkesi ile bağını kesmeden ve ilgisini hiçbir zaman eksik etmeden ülkemizde birçok uluslararası nitelikte kongrenin düzenlenmesine de katkı koymuş, ülkesini seven çok değerli bir isim olarak tarihte müstesna yerini alacaktır.”