Tatar: Kabile yönetimi değiliz

Başbakanlık, Güney Kıbrıs’tan gönderilen ilaçların KKTC’ye geçirilmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “kaçakçı” denmediğini, malzemelerin yurda sokulması yönteminin “yasal olmadığının” vurgulandığını kaydetti.

Yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı’nı “böyle bir açıklamayı çarpıtarak dalga geçer bir tavır sergilemekle” eleştiren Başbakanlık, şunları belirtti: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs’ın kuzeyinde yasama, yürütme ve yargısıyla çağdaş bir devlet vardır ve bu devlette de Kıbrıslı Türkler yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kabile yönetimi; biz de kabile mensupları değiliz. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanlar KKTC’nin saygın yurttaşlarıdır. Bu saygınlığı korumak, hükümetimizin olduğu kadar Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da görevidir.”