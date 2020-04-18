Evlerde kalmaya devam

Bakanlar Kurulu, Coronavirüs salgınına karşı önlemleri ay sonuna kadar uzattı. Buna göre, gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağı ile ilçeler arası seyahate getirilen kısıtlamalar 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Marketlerin saat 20.00'de kapatılması ve eczanelerin çalışma saatlerinin de aynı kurallarla ay sonuna kadar sürmesi kararını alan Bakanlar Kurulu, Karpaz bölgesindeki üç köydeki kısıtlamaları ve Lapta ve Alsancak köylerine polis kontrolünde giriş-çıkışı ise kaldırdı.

Hangi sektörün ne zaman ve hangi koşullarda açılabileceği konusunda üç bakanlığın doktorlarla birlikte bir çalışma yapması kararını da üreten hükümet önümüzdeki günlerde herhangi bir sektörün açılması yönünde karar almadığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar uyarınca ayrıca karma köy Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklere Coronavirüs testi yapılacak.

İlçeler arası seyahat kısıtlı

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, rutin bazı önergeler sonuçlandırmanın yanında, kısmi ve tam sokağa çıkma yasağını ay sonuna kadar uzatmaya karar verdiklerini, 06.00-21.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ay sonuna kadar geçerli olacağını söyledi.

İlçeler arası seyahat kısıtlamasının da 30 Nisan'a kadar uzatıldığını kaydeden Özersay, marketlerin akşam 20.00'ye kadar açık tutulması ve eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili şu anki uygulamanın da aynı şekilde uzatıldığını bildirdi.

Karpaz köyleri normale döndü

Kudret Özersay, Karpaz bölgesinde 15 köyde başlatılan ve geçen hafta Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'la sınırlanan tam sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını; bu köylerde de ülkenin diğer bölgelerindeki gibi gündüzleri kısmi, geceleri ise tam sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Özersay, Karpaz Koordinasyon Kurulu'nun da görevini tamamladığını ve artık böyle bir kurulun görev yapmayacağını söyledi.

Lapta ve Alsancak köylerine giriş çıkışlardaki polis kontrolünün de kaldırılmasına karar verdiklerini açıklayan Özersay, bu köylerde de ülkenin genelindeki rejimin uygulanacağını kaydetti.

Üç bakanlık ve doktorlar çalışma yapacak

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca salgın nedeniyle halen kapalı olan ekonomik sektörlerin hangi aşamada, ne zaman açılabileceği konusunda görüş alışverişi de yaptıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bir süredir yaptıkları toplantılara doktorlarla birlikte devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Pilelilere test yapılacak

Kudret Özersay, Pile köyündeki bazı gelişmeleri ve muhtarın önerilerini de değerlendirdiklerini ve Sağlık Bakanlığı'nın bu köydeki Kıbrıslı Türklere Coronavirüs testi yapılması kararı aldığını açıkladı.