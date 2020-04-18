Bedava uçuş yok

Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Rumların ülkeye dönüşleriyle ilgili uçak biletlerinin ücretsiz karşılanmasına dünden son verildiğini açıklandı.

Rum hükümetinin, yükümlü olduklarını karşıladığını düşündüğünü yazan Alithia gazetesi, Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’a dönecek olanların yüzde 99’unun, uçak biletlerini kendilerinin ödemesi gerekeceğine işaret etti.

Haberde uçak bileti ücretinin, havalimanı vergileri dahil olmak üzere, Birleşik Krallıktan 320 Euro, Yunanistan’dan ise 150 Euro olarak belirlendiği belirtildi.

Bu arada Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs’taki uçuş yasağının 13 gün daha sürmesi konusunda, yeni bir kararname yayınlandığını açıkladı.

Haravgi gazetesi, bu yasaklamadan teknik amaçlı uçuşların muaf tutulacağını, bunların ise Sivil Havacılık Dairesi Uçuş Güvenliği Biriminin izniyle gerçekleştirileceğini yazdı.

Bu arada gazete, İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Rum bir öğrencinin, Güney Kıbrıs’a geri dönebilmesi için, ihtiyati tedbir kararı çıkarılması talebiyle İdari Mahkemede açtığı davanın reddedildiğini ekledi.