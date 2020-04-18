İngiltere’den üzücü haberler geliyor

Hüseyin ÇİÇEK

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Coronavirüs nedeniyle onlarca Kıbrıslı Türk yaşamını yitirirken, son kurbanları 25 yaşındaki Sonya Kaygan ve78 yaşındaki KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun teyzesi Fikriye Halil Emir oldu.

Yaşamını yitirenlerden Sonya Kaygan aslen Yedidalgalı olan Kaygan, 3 yaşında bir çocuk annesiydi.

Londra’da yaşamını sürdüren Kaygan’ın iki hafta önce hastalandığı ve bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fikriye Halil Emir de bir süredir tedavi görüyordu. Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun teyzesi olan Emir uzun yıllardır Londra’da yaşıyordu. Emir’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sayı 70 oldu

Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Coronavirüs kaynaklı Sonya Kaygan’ın en geç kayıp olduğunu belirterek "Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.

Horozoğlu, Coronavirüs nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 70’e yükseldiğini belirtti.

İngiltere’de yaşamını yitiren Kıbrıslı Türkler

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Mustafa Ahmet, Yıldıray Faik, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mehmet Erdoğan, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Rahme Erdoğan Tayip, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Türker Enver, Rıfat Hasan Rezvan, Sündüz Yusuf Ramadan, Salise Tolgay Demirağ, Hilmi Miksi, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Suna Arif, Yaşar Cevahir, Ayşe Ali, Şakir Cemal, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein (Talat Gusela), Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Erdal Kemal Yılmaz, Erbay Kemal Yılmaz, Hüseyin Türkan, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Salih Hasan, Mehmet Emirzade, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Sonya Kaygan, Fikriye Halil Emir, Özgür Celal ve Mustafa Cavit.