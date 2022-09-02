‘Pahalı’ iddiasını yalanladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, fiyatların keyfi olarak belirlenmediğini söyledi. Amcaoğlu, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de uluslararası piyasalara göre şekillendiğini vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı ülkelerdeki akaryakıt fiyatları ile ilgili tablo da paylaşıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı. Amcaoğlu, “Mazot fiyatlarının KKTC’den daha ucuz olduğu ülkeler elbette bulunmaktadır. Ancak yine de KKTC’de özellikle mazot fiyatının dünyanın çok üzerinde olduğu iddiası doğru değildir” ifadelerini kullandı.

En ucuzu Rusya’da

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bazı ülkelerdeki 95 oktan benzin ve mazot ücretlerinin yer aldığı tabloyu da paylaştı. Tabloya göre fiyatlar şöyle;

Kuzey Kıbrıs: 95 oktan benzin 19.42, mazot 25.70 TL

Türkiye: 95 oktan benzin 20.13 TL, mazot 26.90 TL

Güney Kıbrıs: 95 oktan benzin 28.89, mazot 33.25 TL

Avusturya: 95 oktan benzin 31.97, mazot 33.92 TL

Beyaz Rusya: 95 oktan benzin ve mazot 17.71 TL

Bulgaristan: 95 oktan benzin 28.33, mazot 30.28 TL

Almanya: 95 oktan benzin 32.33, mazot 37.72 TL

Yunanistan: 95 oktan benzin 37.30, mazot 35.28 TL

İtalya: 95 oktan benzin 31.84, mazot 33.21 TL

Malta: 95 oktan benzin 24.37, mazot 22 TL

Rusya: 95 oktan benzin 15.22, mazot 15.84 TL

Ukrayna:95 oktan benzin 24.49, mazot 26.24 TL