Kirayı ödemedi dayak yedi

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde yaşanan olayda 76 yaşındaki karı-koca, kiracıları olan İran uyruklu siyasi sığınmacıyı kirayı ödemediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp etti.

Olay önceki gün Polemidia bölgesinde meydana geldi. 76 yaşındaki adamın evinin bahçesinde yaşananlar bir komşunun cep telefonu tarafından kaydedildi. 20 saniyelik videoda ev sahiplerinin, anneyi saçından çekip aynı anda elleriyle kafasına vurdukları görülüyor.

Saldırının ardından kadının Limasol Hastanesi'ne götürüldüğü, kafasında ve yüzünde sıyrıkların yanı sıra ellerinde darp izi olduğu öne sürüldü.

Polis devrede

Politis gazetesi de meydana gelen olayda, 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracının kapısına giderek kirayı istediklerini; İranlı kadının 2-3 aydır maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve kirayı ödeyemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine karı-kocanın İranlı kadını darp ettiğini yazdı.

Olayın video kaydının da bulunduğunu ve sosyal medyada yayınlandığını kaydeden gazete, darp edilen kadının Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve yaşlı karı-koca aleyhinde tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, yaşlı karı-koca aleyhinde geçmişte de polise şikayette bulunulduğu ifade edildi.