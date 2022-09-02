Kıb-Tek vatandaşların psikolojisini bozdu

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu’nda sürekli yönetim değişikliğinin yanı sıra bitmek bilmeyen kesintiler ve otomatiğe bağlanan zamlar, vatandaşlardan sert tepki görüyor. Özellikle küçük esnaf, elektrik faturalarının ödenemez olduğu bir dönemde yaşanan kesintiler yüzünden kepenk indirme noktasına gelindiğini belirtiyor ve yetkililere ‘acil önlem’ çağrısı yapıyor.

Eylül ayının ilk gününde dağıtılan yeni faturalarda ‘maktu ücret’ artışına dikkat çeken Arasta esnafı, fatura toplamının ödenemez bir hal aldığını söylüyor ve Elektrik Kurumu’nun yapısını sert ifadelerle eleştiriyor. İş yapamaz duruma geldiğini söyleyen küçük esnafa, yüksek faturaları ödeyemez duruma gelen sanayiciler de destek veriyor.

Ne dediler…?

Selver Kaya

“İşlerimiz eskisi gibi değil ancak kapalılık sonrasında biraz toparlanmaya başladık ve umudumuz var. Arasta bölgesinde uzun süredir elektrik sorunu ile karşı karşıyayız. Elektrik olmadığı zaman müşteriler dükkâna girmiyor. Elektrik Kurumundan aldığımız hizmetten hiç de memnun değiliz. Dünya kadar elektrik faturası ödüyoruz ama aldığımız hizmet sıfır. 600-700 lira ödediğimiz elektrik faturaları bugün 3 bin liradan aşağıya değil. Ödediğimiz vergi ve faturaların karşılığı olarak kusursuz hizmet almak istiyoruz.”

Songül Kurt

“İşlerimiz hem sıcaklar hem de elektrik kesintileri nedeniyle kötü durumda. Elektrik, kira ve dükkanlarımızın diğer ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayız. Geçtiğimiz ay 3 bin lira elektrik faturası ödemiştik, bu ay daha da yüksek geleceğini düşünüyorum. Bu yüksek faturalara rağmen Elektrik Kurumundan almış olduğumuz hizmetten hiç de memnun değiliz. Arasta bölgesinde uzun zamandır elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz ve bu sorunu kimse çözmüyor. Hal böyle olunca müşterilerimiz de elektrik olmadığı için dükkânlarımıza gelmiyor. Soğuk içecek servisi yapamadığımız için müşteri olmuyor ve işlerimiz olumsuz etkileniyor. Her türlü kayıp yaşıyoruz. Elektriğin gidip gelmesi , gelen müşterilerin memnuniyetsizliği,, elektronik cihazların arızalanması , elektriğin pahalı olması bunların hepsi ayrı sıkıntılara neden oluyor. Bu soruna bu kadar yüksek fatura ödeyen kişiler olarak çözüm istiyoruz.”

Samet Kölgesiz

“İşlerimiz olması gerekenin altında gidiyor. Elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamaz durumdayız ve bu sorunla uzun süredir karşı karşıyayız. Elektrik faturalarını hem çok yüksek hem de gününde ödediğimiz halde doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Daha önce 250 TL ödediğimiz faturalarımız bugün 850 TL’ye çıktı. Fiyatlar katlanarak artıyor ama kaliteli hizmet alamıyoruz. Yetkililerden artık bir şey bekleme noktasını geçtik ve sonumuzun ne olacağını düşünüyoruz. Bu ülkede resmen Allah’a emanet yaşıyoruz.”

Hatice Özerlat

“Satışlarımız hem havanın çok sıcak olması hem de sınır kapısında yaşanan yoğunluklara çözüm bulunmadığı için kötü gidiyor. Burada iş yapmaya çalışırken yaz boyunca elektrik kesintileri nedeniyle ızdıraplı bir çalışma süreci geçirdik ve hala elektrik kesintileri devam ediyor. Hem karanlıkta ve klimasız iş yapmaya çalışıyoruz hem de çok yüksek elektrik faturaları ödüyoruz. Artık çalışmanın hiçbir zevki ve manası kalmadı. Elektrik faturalarını çok yüksek rakamlar olmasına rağmen elimizdeki avucumuzdaki ile gününde ödüyoruz ama düzgün bir hizmet alamıyoruz. Dükkanımıza daha önce 500-600 lira fatura öderken bugün 3 bin 100 lira elektrik faturası geliyor ve korkunç bir durumla karşı karşıya kaldık. Allah herkesin yardımcısı olsun çünkü gidişat hiç iyi değildir.”

Özkay Ertayfur

“Elektrik faturaları her geldiğinde içimiz yanıyor. Daha önce 3-4 bin lira öderken geçtiğimiz ay 15 bin TL fatura ödedim. Bölgede uzun zamandır var olan elektrik kesintileri hala giderilmedi. Bölgedeki trafo yetersiz olduğu için kesinti yaşıyoruz. Tam iş yapacağımız saatlerde elektrikler kesiliyor ve müşteriler hava sıcak olduğu için hemen kaçıyorlar. Elektrik parasını öderiz ama hizmet alamıyoruz aksine jeneratörlerle uğraşarak perişan oluyoruz. Ben 15 bin lira ödediğim fatura için bu ay en az 20 bin TL gelecek diye bekliyorum. Öderim ödemezsem kesilir ve hiç iş yapamam ama doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz. Bu işe acilen bir çözüm üretilmesi gerektiğini ve elektrik faturalarının bu denli yüksek olmasının kabul edilir olmadığını söylemek isterim.”

Lokmacı kapısı hala sıkıntılı

Öte yandan Arata esnafının tek umudu olan turistler, Lokmacı kapısında yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Sıcak havada bekleyen turistlerden bazıları çarşıya gelmekten vazgeçiyor, bazıları da uzun bekleyişin ardından isyan ediyor. Esnaf, elektrik sorununa kapıdaki sıkıntılar da eklenince iş yapamaz duruma geliyor ve yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 10:06