Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencileri için ek bütünleme sınavı düzenleneceğini duyurdu. Ek bütünleme sınavları 7 Eylül’de başlayacak. 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı bütünleme sınavları sonucunda mezun olma ve bir üst sınıfa geçme şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler için ek bütünleme sınavları düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda öğrenim gören ve sınava katılma hakkı bulunan tüm 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, 7 Eylül Çarşamba, 8 Eylül Perşembe, 9 Eylül Cuma ve 12 Eylül Pazartesi tarihlerinde ek bütünleme sınavlarına girebilecek. Söz konusu sınavlara başvurular, bugün ve 5 Eylül Pazartesi günleri, 08.00 - 13.00 saatleri arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okulların okul idarelerine yapılacak. Sınav programı, başvuruların sona ermesinin ardından, okul idareleri tarafından ilgili öğrencilere duyurulacak.

