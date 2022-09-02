Ailesi kahroldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'ya bağlı Akdoğan'dan dün akşam saatlerinde gelen acı haber tüm bölgede büyük üzünü yarattı. Oğlunun inşaatında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki Mehmet Sevdalı hayatını kaybetti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Akdoğan'da oğlunun bitmemiş inşaatının damında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan Sevdalı, yaşamını yitirdi. Ailesi bir süre Sevdalı’ya ulaşamayınca inşaata gitti. Yerde yatar vaziyette bulunan Sevdalı, saat 19.00 sıralarında olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin gerek olay yerinde gerekse hastanede uzun süren müdahalelerine rağmen talihsiz adam hayata döndürülemedi ve 55 yaşında yaşamını yitirdi. Polis teşkilatından 10 yıl önce emekli olan Sevdalı'dan geriye acılı eşi ve 2 evladı kaldı.