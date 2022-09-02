Gündem Kıbrıs konusu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebiyle 13 Eylül'de olağanüstü toplanacağını; toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısı üzerine New York’a gitmeden önce Kıbrıs konusuyla ilgili olağanüstü birleşim yapacağını söyledi.

Meclis Bakanı Zorlu Töre gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Töre, Belediyeler Reformu konusunda, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha uzlaşıcı yol izlemesini beklediğini ancak bunun aksine ciddi bir gerilim yaratacak, politikaların peşine düştüğünü, siyasi rant elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Töre, “CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve arkadaşlarının kamuoyunu ve yüksek mahkemeyi etkilemek için kürsüyü işgal ettiğini” söyledi.

“Neden hukuka başvurmadan böyle gergin muhalefet yapıyorlar” diye soran Meclis Başkanı Töre, 15 dakika yapılması gereken konuşmanın bir saate kadar uzatıldığını belirterek bunun Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı bir davranış olduğunu ve kendisine ara vermesi yönünde psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’na ara vermeyerek, sürece sahip çıktığını ifade eden Töre, Meclis İç Tüzüğü'nün kendisine bu yetkiyi verdiğini belirtti.

Töre, belediyeler reformuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Töre, yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılacağına vurgu yaparak, “Bazı maddelerin yeniden görüşülmesini isteseler bile on sekiz belediye değişmeyecek” dedi.

Seçim yasakları 28 Eylül’de başlayacak

Töre, bazı partilerin seçim hazırlığına 18 belediye bazında başladığını ifade ederek, 28 Eylül’de seçim yasaklarının başlayacağını kaydetti.

Belediyeler ile ilgili tasarıların ilgili komitede görüşülmeye devam ettiğini de ifade eden Zorlu Töre, tasarıların belediyelerin yapılarının güçlendirilmesi ile ilgili olduğunu, dolayısıyla da gerginlik yaratıcı görüşmeler olacağını düşünmediğini kaydetti.

Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebiyle olağanüstü toplanacağını da kaydetti. Töre, 13 Eylül’de Meclis Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısı üzerine New York’a gitmeden önce Kıbrıs konusuyla ilgili olağanüstü birleşim yapacağını ifade ederek, “ Ana muhalefetin katılacağını düşünüyorum sağduyu bunu gerektirir” dedi.