Patron güneyde

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde düzenlenen Kavşak 2 Operasyonunda ele geçirilen iki tür uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda 135 gram hintkeneviri, 40 gram kokainle yakalanan Yasin Süygün Lefkoşa’da ona uyuşturucu maddeyi temin eden Hasan Çağakan Çaka ise Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen duruşmada Süygün’ün satış yapmak amacıyla uyuşturucu aldığı, soygun suçundan mahkum edildiği ve şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Uyuşturucunun Güney Kıbrıs’ta yaşayan Fazıl Kuşo tarafından temin edildiği, Çaka’nın ülkeye soktuğu, Süygün’ün ise torbacılık yaptığı ortaya çıktı. Süygün’ün sattığı her uyuşturucu için paket başı 20 Euro kazandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 22 Ağustos 2022 tarihinde Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 Operasyonu kapsamında Lefkoşa- Gaziköy anayolunda Yasin Süygün yönetiminde seyir halinde olan aracın durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, operasyon esnasında trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Detaylar ortaya çıktı

Polis, yapılan aramada zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain, 40 gram hintkeneviri ile 150 Euro, 3 bin TL bulduklarını belirtti.

Polis, zanlının dayısının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki evde arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi olay günü Gazimağusa’da tutuklu bulunan Hasan Çağakan Çaka’nın aracılığı ile temin ettiğini söylediğini açıkladı.

Soruşturma sonucu Hasan Çağakan Çaka’ya uyuşturucu maddeyi güneyde yaşayan Fazıl Kuşo isimli şahsın gönderdiğinin belirlendiğini söyledi.

Süygün istedi Çaka getirdi

Polis, Çaka’nın ifadesinde Süygün’ün isteği üzerine uyuşturucuları Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC'ye ithal ettiğini, Türkmenköy Camisi karşısında buluşup teslim ettiğini ve 500 TL para ile tasarrufunda bulunan 2 gram hintkenevirini aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, Süygün’ün cep telefonunda Çaka ile aralarında geçen mesajlar tespit edildiğini söyledi. Polis, Çaka’nın 27 gram ağırlığındaki hintkenevirine karşılık Süygün’e 150 Euro ve 3 bin TL nakit para verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Teminat talep edildi

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Süygün’ün soygun suçundan mahkum olup, şartlı tahliye ile çıktığını ve 17 Haziran 2022 tarihinde uyuşturucu suçundan yakalanıp, teminata bağlandığını ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan da üç ayrı sabıkası olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde benzer suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Süygün’ün 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Çaka teminatla serbest kaldı

Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan Çaka’nın da teminata bağlanması talep edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 22 ağustos 2022 tarihinde,

Lefkoşa-Gaziköy yolu üzerinde, düzenlenen operasyon sonucu, Yasin Süygün isimli zanlının aracında, ardından evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada, uyuşturucu maddeleri, mahkeme huzurundaki zanlı Hasan Çağakan Çaka’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden getirerek Yasin Süygün’e verdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Zanlının itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kişinin lehinde, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.