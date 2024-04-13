Pahalılık had safhada

Esengül AYKAÇ

Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaşırken, bayramda kurulan sofralar pahalıya patladı.

Bayram akşamlarında kurulan bir öğünlük sofralar bin ile 4 bin TL’yi buldu.

Diyalog’un market fiyatlarından derlediği hesaplamalara göre; en mütevazi bayram sofrası, ana yemeği, salatası, meyvesi ve tatlısıyla bin TL’ye mal olurken, sofrayı mangalla kuranlar yaklaşık 3 bin 850 TL’yi gözden çıkardı.

Sadece bir gün için minimum bin TL’yi ya da 3 bin 850 TL harcamak, aldığı asgari ücretle ayın sonunu getiremeyen vatandaş için “fazla lüks” kaçtı.

4 kişilik bir ailenin bir gecede tüketebileceği gıda ve içecekler; 1 litre meyve suyu 52.99 TL, 2.5 litre gazlı içecek 35.99 TL, 800 gram süzme yoğurt 98.99 TL ve iki adet ekmek 30 TL. Bayram sofrasına alınacak bu ürünler için dahi sadece 217.97 TL’yi gözden çıkardı.

Bayram akşamlarında kurulan sofralarda pahalıya patladı. Bir bütün tavuk, bir kilo patates, soğan, salça, tuz ve yağ kullanılarak yapılan fırın kebabı yapanlar 449.95 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kaldı. Salatalık, domates, marul, soğan, zeytinyağı, sirke gibi sebzelerle hazırlanan bir salata için cepten 957.77 TL gibi minimum bir para çıktı.

Nisan ayı itibariyle ürün fiyatları

Meyve Suyu(1 lt): 52.99 TL

Gazlı içecek (2,5 lt): 35.99TL

Yoğurt süzme (800 gr): 98.99 TL

İki Ekmek: 30 TL

Biber Salça (720 gr): 47.99 TL

Sirke (1 lt ): 86.99 TL

Zeytin yağı (1 lt): 747.99 TL

Ayçiçeği yağı (1 lt): 72.99 TL

Fırın Makarna: 17.99 TL

Pirinç (800 gr): 69.99 TL

Kıyma (1 kilo): 570 TL

Kemikli Şişlik et (1 kilo): 550 TL

Yemeklil Pirzola (1 kilo): 550 TL

Bütün Tavuk: 213.08 TL

Döş (1 kilo): 500 TL

Domates (1 kilo): 59.99 TL

Maydanoz (1 bağ): 6.50 TL

Salatalık (1 kilo): 16.90 TL

Marul (1 adet): 6.95 TL

Kuru Soğan (1 kilo): 39.95TL

Patates (1 kilo): 35.95 TL

Muz (1 kilo): 59.95 TL

Armut (1 kilo): 62.90 TL

Elma (1 kilo): 49.95 TL

Çilek (1 kilo): 99.95

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024, 09:32