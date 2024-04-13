Tarihi binada Kıbrıs böreği

Abdullah SUİÇMEZ

Bayramın ilk günü kapılarını ziyaretçilere kapayan Büyük Han, sonraki günlerde yüzlerce turist ağırladı. Lokmacı kapısını geçen turistlerin ilk uğrak yeri olan tarihi Büyük Han’ı gezen turistler, daha sonra Kıbrıs’ın börek çeşitleri ve diğer yiyeceklerin tadına bakıyor.

Büyük Han’da el yapımı ‘hellimli, kıymalı ve norlu’ börek çeşitleri yabancıların yanı sıra yerli halkın da beğenisini kazanıyor.

Bayramın son gününde çalışan han içindeki turistik eşya satıcıları da işlerin iyi olduğunu söyledi. Esnaf, turistler sayesinde ayakta durabildiklerini belirterek, yetkililerin bölgeye daha çok önem vermesini ve eksikleri gidermesini önerdi.

Bayramın üçüncü gününe girilmesiyle Arasta’da mağazalar açıldı. Kuzeye geçen Rum ve turistler çarşıyı gezdi, alışveriş yaptı.

