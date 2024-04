"Ekonomi ve siyasete olan güvensizlik"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sorunları sorulduğu zaman ilk sıraya ekonomiyi yerleştiren vatandaşlar, geçim şartlarının zorlaştığını belirtiyor ve mutsuzluğun giderek arttığını söylüyor. Vatandaşlara göre; en önemli sorun sıralamasında ikinciliği siyasete olan güvensizlik alıyor. Seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmemesinden yakınan vatandaşlar “mevcut siyasi yapıyla bu ülkenin sorunları çözülemez” diyor.

Ekonomi ve siyasete olan güvensizliği, artan trafik kazaları ve sağlıkta yaşanan sorunlar takip ediyor. Bazıları elektrik kesintilerinin 50 yıldan beri devam etmesinden yakınıyor. Vatandaşlar, sorunların asgariye inebilmesi için yeni bir siyasi yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor, bazıları sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.



Kemal Şeker

“Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Diğer tüm sorunlar da ekonomi ile alakalıdır. Ülkede yaşanan sorunların şu anki mevcut siyasi yapıyla çözülmesi mümkün değildir. İnşallah erken zamanda sorunlar her iki tarafın da anlaşması ile çözülür ve sona erer. Pahalılık aldı başını gidiyor ve zamanın neler göstereceğini bekliyoruz.”

Tevfik Kastanbollu

“KKTC’nin en önemli sorunu elektrik, doğdum doğalı karanlıkta yaşıyorum. Ayrıca pahalılık, denetimsizlik, dengesizlik, yollar, güven vermeyen bir cumhurbaşkanı, güven vermeyen milletvekilleri ve güven vermeyen bir siyaset. Ülkeyi yöneten herkes kendi cebine çalışıyor. Çocuktum bugün 58 yaşına geldim ve bu memleket hiç düzelmedi. Mevcut siyasilerle bu sorunlar çözülemez. Belki de yeni bir oluşumla daha iyi olabiliriz.”

Selçuk Uluğ

“KKTC’nin en önemli sorunu trafiktir. Pahalılık da sorun ve bu noktada da önüne geçmek için çalışmaları gerekiyor. Artık gelirler giderleri karşılayamaz durumdadır. Ülkede yaşanan sorunların mevcut siyasilerle çözüleceğine inanmıyorum. Koltuğa oturanların derdi kendi menfaatleridir ve halk için bir şey yapmıyorlar.”

Kemal Çiçek

“KKTC’nin en önemli sorunlarının başında sağlık, ulaşım, ekonomik sıkıntılar ve sürekli değişen hükümetler geliyor. Mevcut siyasilerin bu sorunları çözülebileceğine inanmadığım için siyaseti de takip etmiyorum. Ülkede üretim olur ve kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarırlarsa sorunlarda da bir azalma olacağına inanıyorum.”

Meryem Gören

“KKTC’nin en önemli sorunlarının başında yollar ve düzensiz trafik geliyor. Mevcut siyasi yapıyla bu sorunların düzelebileceğine yönelik hiç umudum olmamakla birlikte daha kötüye gidiyor.”

Hayriye Deniz

“KKTC’nin en büyük sorunu bence ekonomidir. Ekonomi düzelse sanki insanlar biraz daha iyi olacak gibi görünüyor. Ülkede yaşanan sorunlar mevcut siyasi yapıyla çözülmez, çünkü sorunları çözmek için bir istekleri yoktur. Sistemi değiştirecek yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır. Her şeyi Türkiye’den beklememek lazım ve kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomisi iyi bir ülke yaratmak için çalışmaları gerekiyor.”

Nejdet Kargılı

“Bu ülkede sorun çok. Hemen her alanda bir sorun yaşanıyor. Ülkedeki sorunlar mevcut siyasi yapıyla çözülmez, çünkü halkı düşünen yok, herkes sadece kendini düşünüyor. Tüm partiler denendi ve hiç biri de halk için bir çalışma yapmadı. Ben 75 yaşındayım, kendimi değil gençlerin ne olacağını düşünüyorum. Siyasiler gece yastıklarına başlarını koyduklarında halk için ne yapabiliriz diye düşünmelidir. Ancak siyasiler halk ile dalga geçiyor.”

Pembe Borakan

İşsizlik, parasızlık, gençlerin ülkeden göç etmesi, ülkeyi yönetenlerin düzensizliği ve eğitimi en büyük sorunlardır. Bu sorunların mevcut siyasi yapı ile düzeleceğine kesinlikle inanmıyorum. Her şeyin baştan sona değişmesi gerekiyor. Yeni bir oluşum, yeni insanlar, siyasette yeni çehreler ve daha birçok yenilik olursa ülkedeki sorunlardan belki kurtulmuş oluruz.”

Abdullah Ateş

“Ülkenin en önemli sorunu işçinin şu anki mağduriyetidir. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Ülkede yaşanan sorunların mevcut siyasilerle çözülebileceğine pek bir inancım yoktur. Daha ileri görüşlü zihniyetlere ve daha gelişmiş kafalara ihtiyaç vardır ve yeni kişilerin siyasette olması ülke ve ülke insanı için daha iyi olacağı inancındayım.”

Bekir Çil

“KKTC’nin en önemli sorunu pahalılıktır. Pahalılık nedeniyle yaşanan sıkıntılar da vardır ve bu sıkıntıların mevcut sistem ve mevcut yöneticilerle çözülebileceğine inanmıyorum. Siyasiler bir birlerinin açıklarını arıyor ve kendi aralarında kavga ediyor. Ülkedeki sorunların çözümü bence sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi ile olur.”

