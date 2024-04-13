Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’daki evlerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır kardeşler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üzerlerinde satışa 14 paket uyuşturucu ele geçirilen zanlıların tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı. Duruşmada zanlıların bağlantılarının araştırıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada Hayrullah Alır’ın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın üzerinde ise 14 ayrı pakete sarılı satışa hazır 15 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlıların 2 ve 5 Nisan tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre zarfından ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, analiz raporu ile parmak izi inceleme sonuçlarını henüz çıkmadığını belirtti.

Polis, 10 günlük sürede 11 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beklenen analiz sonuçlarına müdahale etmeyeceğini ancak parmak izi incelemesi sonucu çıkabilecek yeni zanlılara etki edebileceğini belirtti. Polis, zanlıların 10 günlük tutukluluk süresince iki kişinin daha tutuklandığını ancak suçla bağlantıları olmadığının belirlenerek, serbest bırakıldıklarını kaydetti. Polis, birçok kamera görüntüsü inceleneceğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.