Yüzlerce araç kontrol edildi

Ömer KADİROĞLU

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışan polis ekipleri bayramda da boş durmadı.

Polis ekipleri, Girne’de 2 günde toplam 859 araç sürücüsünü denetlendi. Kontrollerde 147 sürücüye ceza yazıldı, 33 araç trafikten men edildi.

Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci günü eğlencenin başkenti olan Girne’de sıkı trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Şubesinde görevli Motosikletli Polis Timleri de denetimlere destek verdi. Motosikletli Polis Timleri yaptıkları denetimler kapsamında, araçlarda aramalar yaptı ancak, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.

Polis ekipleri, 2 günde toplam Girne’de 859 araç sürücüsünü denetlendi.

Denetimlerde 81 sürücü sürat suçundan rapor edilirken, 33 sürücü alkollü araç kullanırken tespit edildi.

Verilen bilgiye göre; 10-11 Nisan tarihleri arasında Girne’de toplam 859 sürücü denetlendi. Sürücülerden 81’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 147 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 araç da trafikten men edildi.

Alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddeden bir sürücü ise tutuklandı.



