Uslan artık Cafer

Eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, önceki gün mahkemeye çıkarılan ve aynı gün teminatla serbest bırakılan Cafer Çardak, bu kez uyuşturucu suçundan yakalandı.

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Nisan 2024 tarihinde alınan bilgi üzerine Gönyeli’de sakin zanlı Cafer Çardak’ın kalmakta olduğu ikametgahında 14.10-15.00 saatleri arasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada yatak odasında bulunan ayakkabı kutusunda foil kağıdına sarılı hintkeneviri, plastik öğütücü, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü, metal sigara kutusunda iki adet uyuşturuculu sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının maddeyi kimden temin ettiğinin araştırılması gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Serbest kaldığı gün yeniden tutuklandı

Zanlı Çardak, eşini darp ettiği gerekçesiyle 11 Nisan’da tutuklanmış, aynı gün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakılmıştı. Zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi G.Ç.’yi vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak, ciddi şekilde darp ettiği belirtilmişti.

Ciddi darp suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere 35 bin TL nakit ve 100 bin TL tutarında kefalet senediyle serbest bırakılmıştı.