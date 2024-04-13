Prantu’nun durumu kritik

Pamuklu - Kumyalı anayolunda aracın yoldan çıkarak takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan ağır yaralı Prantu Chandra Shill (E-29) ameliyata alınırken, araç sürücüsü Rasim Gönül acil serviste gözetim altına alındı. Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında gerçekleşen kaza, anayolun ikinci kilometresinde sürücü Gönül’ün PS 002 plakalı van araçla Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun solundan çıkarak takla atmasıyla gerçekleşti. Yaralı şoför ve yolcu Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.