Raporlar ‘şok edici’ 

Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs’taki okullarda meydana gelen cinsel şiddet olaylarıyla ilgili “şok edici” açıklamalara yer verildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Rum Meclisi Eğitim Komitesinin basına kapalı yapılan toplantısında milletvekillerinin “şok edici açıklamalarla” karşı karşıya kaldıklarını yazdı.

Toplantıda okullarda cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı ve ticareti aynı zamanda dayak da dahil olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin müdahil olduğu aşırı şiddet olaylarıyla ilgili atıflarda bulunulduğunu kaydeden gazete, toplantıda bir ortaokul öğrencisinin arkadaşları tarafından cinsel istismara uğradığı ve olayın bir buçuk ay devamında ve tüm yapılan müdahalelere rağmen istismara uğrayan öğrencinin diğer öğrencilerle aynı okulda kalmaya devam ettiği de belirtildi.

Alekos Trifonidis isimli milletvekilinin bu konudaki açıklamasının şok yaşanmasına sebep olduğunu yazan gazete, Trifonidis’in yaptığı açıklamada prosedürler geç işlediğinden istismara uğrayan söz konusu öğrencinin sınıflara giremediğini, okula gidemediğini ve normal bir yaşantısı olamadığını söyledi.

Bakanlığa ültimatom verildi

Toplantıda öğrencilerin öğretmenlere cinsel tacizde bulunduğuna dair şikayetlere de yer verilirken, toplantının öğrencilerle ilgili hassas bilgilerden ötürü basına kapalı yapıldığı vurgulandı.

“Elde edinilen bilgilere göre” toplantıda diyaloğun aşırı davranışlara sahip olan öğrencilerin nakledileceği bir yapı meydana getirilmesine yöneldiğini yazan gazete, çocukların bu yapıda gereken desteği almalarının akabinde, okuldaki gruplarına yeniden katılacaklarını belirtti.

Söz konusu yapının meydana getirilmesi planının haziran ayına kadar sunulması için eğitim bakanlığına ültimatom verildiğini de kaydeden gazete, aksi takdirde eğitim komitesinin bir basın toplantısı aracılığıyla kamuoyu önünde suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Toplantının ardından Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun okullarda yaşanan aşırı şiddet ve suç olaylarına atıfta bulunduğunu kaydeden gazete, Mihailidu’nun bir yapı meydana getirilmesiyle ilgili bir öneri hazırlandığını açıkladığını iletti.

Ailenin rolünün çok önemli olduğunu ve bazı durumlarda çocukların arkasında ailesinin olmadığını gördüklerini ifade eden Mihailidu, bu yüzden ilgili birimlerin en baştan orada olması ve bu çocuklara yardımcı olması gerektiğine işaret etti.

Mihailidu birincil kaygılarının şiddet ve suç konularını önleme ve bunlara erken müdahale edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.