Şeker tadında geçti

Esengül AYKAÇ

Ramazan Bayramı dün sona erdi. Geçen salı günü başlayan üç günlük bayramın son gününde de kutlama ve bayramlaşma devam etti.

Lefkoşa’da kurulan bayram yeri çocuk ve yetişkinlerle dolup taştı. Çocuklar atlıkarınca, gondol, çarpışan arabalar gibi oyuncaklara bindi, stantlarda satılan elma şekeri, pamuk şekeri ve dondurma gibi ürünleri tattı. Bayram yerinde gönüllerince eğlenen çocuklar ayrıca, çekilişlere katılarak oyuncaklar kazandı. Çocukları eğlenirken stantları gezen aileler de keyifli zamanlar geçirdi. Çocuklarının eğlenceli anlarına tanıklık eden aileler, “Lefkoşa’da kurulan panayır hem bizim hem de çocuklarımız için çok iyi oluyor” dedi. Bu arada bayram için kurulan panayır yaz boyunca açık olacak.

Ülke genelinde tüm belediyeler bayram süresinde hizmetlerini aksatmadan devam ettirdi.

Bayram boyunca aile büyükleri, eş dost ve akrabalar ziyaret edildi, bayram şekerleri ve tatlıları ikram edildi, bayram sofraları kuruldu.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek dualar etti ve çiçekler bıraktı.

Bayram sürecince Merkezi Cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular da, bayram görüşünden yararlanarak, aileleri ve yakınları ile bir araya geldi.