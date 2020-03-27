KKTC'de vaka sayısı 57’ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs’ta dün 10 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Şüpheli kişilere dün sabah yapılan testlerde 9 vaka tespit edilirken, akşam saatlerinde yapılan ek testlerde ise bir hasta daha belirlendi.

Böylelikle KKTC’de şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 57’ye çıkarken, mevcut hasta sayısı ise 28 oldu.

Tedavi edilen 29 Alman turist ise taburcu edilmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mevcut hastalardan iki Alman’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Bir otelde görev yapan polis ve çalışanlarla ilgili testlerin sonuçlarında pozitif vaka bulunmadığını, sadece otel çalışanlarıyla ilgili bir testin tekrar yapılmasına karar verdiklerini söyleyen Ali Pilli, sonuç çıkınca kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Pilli dün sabah yapılan testler sonucu 9, akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda da 1 pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı.

Corona tablosu

Şimdiye kadar yapılan test sayısı: 645

Pozitif vaka sayısı toplamı: 57

KKTC vatandaşı: 25

Alman vatandaşı: 31

Türkmenistan vatandaşı: 1

Taburcu edilen: 29 (Alman)

Tedavisi devam eden: 28

Tedavisi devam edenlerin dağılımı ;

KKTC: 25

Alman: 2

Türkmen: 1