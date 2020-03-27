Onlarda böyle!

University of Cyprus (Kıbrıs Üniversitesi) Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis, Çin’in kullandığı ve Coronavirüsüne karışı kullanılan “Chloroquine” adlı ilacın Sağlık Bakanlığı’nın Uzman Danışma Komitesi tarafından inceleme altına alındığını açıkladı.

Profesör Karayiannis Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Danışma Komitesi’nin bu verileri çok ciddiye aldığını ve şu an değerlendirme sürecinde bulunduğunu belirtti.

Karayiannis, söz konusu ilaçla ilgili hiç bir şeyin henüz saygın tıp dergilerinde yayımlanmadığını, buna rağmen Danışma Komitesi’nin araştırma yaptığını ve söz konusu ilaçla ilgili bilgilerin doğru olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli adımların atılacağını söyledi. Profesör Karayiannis, bunun alışılmış bir ilaç olduğunu belirterek “Kıbrıs’ta bunlardan çuval dolusu var” dedi.



Kıbrıs’ta bolca var

“Danışma Komitesi Heyeti bunu dikkate aldı, tabi, internette nelerin yazıldığı ve yayımlandığı değil, verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü, günün sonunda bunlar gerçekleri yansıtmıyor olabilir” diyen Profesör Karayiannis, Sağlık Bakanlığı’nın, “Chloroquine” maddesi içeren bu ilacı kullanmaya ve üretmeye geçmeden önce tüm verilerin incelenmesi gerektiğini belirtti ve kendisinin şu ana kadar henüz saygın bir tıp dergisinde bir şey görmediğini, dolayısıyla söz konusu ilacın gerçekten iyi olduğundan emin olmak istediklerinin altını çizdi.

Sorulan ilgili bir soruya Profesör Karayiannis, bunun çok alışagelmiş bir ilaç olduğu ve Kıbrıs’ta çuvallar dolusu bulunduğu” yanıtı verdi.

Bunun çok ucuz bir ilaç olduğunu ve gerekli olması durumunda Kıbrıs’taki şirketlerin üretime hazır olduklarını belirtti.



Aşı üretimi iyi yolda ilerliyor

Sağlık Bakanlığının virüsü göğüsleyebilecek ilk aşının üretimi konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğiyle ilgili bir soruya Profesör Karayiannis, bu konunun iyi yolda olduğu ve bu aşamada insan üzerinde denenen iki aşı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Üniversitesi Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis,

“Deneme aşamasından geçtik ve dolayısıyla testlerin insan üzerinde göstereceği sonuçlara göre -eğer gerçekten yanıt veriyorsa - bir sonraki aşama olan üretime geçeceğiz” şeklinde konuştu.



Aşı için bir yıl lazım

İlk aşının ne zaman beklendiğiyle ilgili olarak Profesör Karayiannis “Daha uzun bir yol var. En az bir yıl içinde hazır olması bekleniyor. Buna rağmen, eğer gerçekten o kadar koruyucuysa şirketler toplu üretim için bir yol bulacaktır” yanıtını verdi.

Aşı üretmenin neden bu kadar zor olduğu sorusuna Profesör Karayiannis, milyarlarca ünite aşı üretilmesi gerektiğini, talebin çok büyük olduğunu ve şirketlerin bunun üstesinden gelmede zorlanacakları cevabını verdi.

Tek sayılı rakamlarda kalırsak iyi olur

Vakalarda yeni bir artışın beklenip beklenmediğiyle ilgili başka bir soruya Profesör Karayiannis şunları söyledi:

“Ben her gün tek sayılı rakamlarda kalırsak bunun iyi bir şey olacağını söylüyorum. Bizim kaçınmak istediğimiz şey, rakamların sayısının günden güne ikiye katlanmamasıdır.”

Şu ana kaydedilen vaka sayısının durumun kontrol dışı kalacağını gösterip göstermediğiyle ilgili bir diğer soruya Profesör Karayiannis, şu an böyle bir şey gözetlenmediği ve vakaların tek sayılı rakamlarda kalmasını ve sorunlarla karşılaşmamayı umut ettikleri yanıtını verdi.