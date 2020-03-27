İlk kafile bugün gelecek

Suna ERDEN

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine karar vererek, yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıkladı.

Bu karar üzerine Türkiye’de eğitim gören 650 civarında KKTC’li öğrenci geri dönmek için bavulları hazırladı.

Ancak Coronavirüs nedeniyle Türkiye ile KKTC arasında hava ulaşımının kısıtlanması öğrencilerin geri dönüşünü zorlaştırdı.

Mersin-Taşucu arasında gemi seferleri sürerken, kimi öğrenci deniz ulaşımına uzak şehirlerde eğitim gördüğü için kimisi de virüs nedeniyle uçakla gelmeyi tercih ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı, geri dönmek isteyen öğrenciler için çalışma başlatırken, Diyalog’a konuşan

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye’de örgün eğitimin önümüzdeki temmuz ayına kadar ertelendiğini, derslerin dijital ortamda verileceğini belirtti.

Öztürkler, bu nedenle Türkiye’de bulunan Kıbrıslı Türk öğrencilerin ülkeye dönmek istediğini söyledi.

650 civarında öğrenci var

Öztürkler, bugün bir grup öğrencinin İstanbul’dan geleceğini, diğer geri kalan kısmının ise uçak talep ettiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını ifade eden Öztürkler, şunları söyledi: “Türkiye’de 650 civarında KKTC’li öğrenci var. Örgün eğitim dijital olarak devam edeceği için bu öğrencilerimiz ülkeye dönmek istiyor. Türkiye’den KKTC’ye gemi seferleri sürüyor ancak deniz ulaşımına uzak şehirlerde eğitim gören öğrenciler uçak talep ediyor. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda çalışma yapıyor.”

Öztürkler, bazı öğrencilerin de virüs nedeniyle gemi ulaşımı yerine uçak ile gelmeyi istediğini belirtti. Türkiye’de İstanbul’da 2, Ankara’da 2, İzmir, Antalya ve Mersin’de birer eğitim ve kültür ataşesi olduğunu kaydeden Öztürkler, öğrencilerin sorunları ile ilgilendiklerini belirtti.