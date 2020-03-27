Girişler denetim altında

Suna ERDEN- Hüseyin ÇİÇEK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testlerde Yeni Erenköy’de 1, Dipkarpaz’da 5 ve Sipahi’de 4 kişide Coronavirüs tespit edilmesi üzerine köylere giriş-çıkışlar polis tarafından kontrol altına alındı. Söz konusu hastaların yüzü aşkın kişiyle temas kurdukları düşünülürken, dün akşam saatlerinde üç köye giriş-çıkışlar polis kontrolüne alındı. Üç köyde hızlı testler yapılacağı belirtildi.

Sipahi Muhtarı Göksel Hacıhasanoğlu Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’e giriş çıkışların kontrol altına alındığını söyledi.

Hacıhasanoğlu: Polis önlem aldı

Diyalog’a konuşan Hacıhasanoğlu, saat 21.00 sıralarında polis ve belediye çalışanlarının köylerin giriş-çıkış noktalarında önlemler aldıklarını ifade etti.

Hacıhasanoğlu, “Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’e giriş- çıkışlar kontrol altına alındı” dedi.

Yeşilırmak:106 test yapıldı

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da saat 00.00 sıralarında sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, açıklamalarda bulundu. Yeşilırmak, tedirgin olduklarını ifade ederek, “Bu saat oldu Sağlık Bakanlığı beni aramadı. Biz sorumluluk bilinci ile hareket edip, test yapılmasını sağladık. Bölgede 106 test yapıldı. Sipahideki ilk vaka bir şoför, turistleri taşımış. Şoförün karantinaya alınması gerekiyordu. Yeni Erenköy’de de bir vaka tespit edildi. Bunu öğrenince bölge muhtarlarını topladım, vakanın Yeni Erenköy’e nasıl sıçradığını tespit etmeye çalıştım. Şimdiye kadar hasta kişilerle temas eden 83 kişi tespit ettik. Yeni Erenköy’de tahmin ettiğim sonuçlar ortaya çıktı. Karpaz’da da 5 vaka var. Salgının önüne geçemezsek sağlık sistemi çökecek, İtalya’ya döneceğiz.”

Bölge halkına da çağrıda bulunan Yeşilırmak, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımız lütfen panik yapmasınlar, biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

Bu süreçte edindiğimiz en önemli tecrübe aile ve komşu ziyaretlerinin yoğun olarak yapıldığıdır. Maalesef virüsün en sevdiği işi yapıyoruz.

Lütfen rica ediyorum bizlere yardımcı olun!

Evinizde kalın, misafir kabul etmeyin ve son olarak temas kurmayın. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

Polis: Giriş-çıkışlar kısıtlandı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada ise Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağı, karantina veya kapatmanın olmadığı, bölge halkının ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacakları belirtildi.

Polis sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların giriş yapabileceklerini açıkladı.

Bulaşma hikâyesi

Üç köyün giriş-çıkışlarının polis kontrolüne alınması vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, virüsün bölgede bulaşmasının hikâyesi öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre; Sipahi köyünde yaşayan ve testi dün pozitif çıkan şahıs yaklaşık 20 gün önce Almanya’dan gelen turistleri taşıyıp, Salamis Bay Otel’e götürdü.

Şoför olarak çalışan şahısta virüs belirtileri 13 günün sonunda ortaya çıktı. Ortaya çıkan belirtilere rağmen doktora gitmeyen şahıs, hastalığı evinde atlatmaya çalıştı.

Ancak durumu kötüleşince doktora gitti ve Coronavirüs kaptığı tespit edildi.

Bu süreçte söz konusu şahıs, eşine ve iki çocuğuna da virüsü bulaştırdı.

Sipahi sakini şoför ve ailesi hastalık tespit edilmeden önce Dipkarpaz’daki akrabaları ile de görüştü. Bu nedenle Dipkarpaz’daki 5 kişilik ailede de Coronavirüsü tespit edildi.

Dipkarpaz sakini olan ve virüsü kapan 5 kişilik ailenin de restoran işletmeciliği yaptığı öğrenildi. Aynı yerde çalışan ailenin de yüzü aşkın kişi ile temas kurduğu düşünülüyor.

Yenirenköy’de tespit edilen bir vakanın ise virüsü nasıl kaptığı araştırılıyor.