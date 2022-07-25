Para çekimini durdurdu

Ağırlıklı olarak Asya pazarında faaliyet gösteren ve finansal sorunlar nedeniyle para çekimlerini durduran kripto para borsası Zipmex, olası bir satın alma teklifini değerlendirdiğini açıkladı.

Singapur ve Tayland pazarlarında faaliyet gösteren kripto para Borsası Zipmex dün yaptığı açıklamada ilgili taraflarla yapılan görüşmeler ve değerlendirme sonrası olası bir teklifi değerlendirmeye aldığını duyurdu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Asya merkezli kripto para platformu son haftalarda dijital varlık endüstrisinde finanslar zorluklar yaşayan platformlardan biriydi. Firma sektöre yayılan bir dizi temerrüt vakası sonrası Perşembe günü para çekme işlemlerini durdurmuştu.

Zipmex Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çok sayıda ilgili tarafla görüşmelerimizde kayda değer derecede ilerleme sağlandı. Bu taraflardan biri gerekli durum değerlendirmelerini başlatabilmek için gizlilik yükümlülüklerini içeren bir mutabakat muhtırasını içeren şartlar öne sürdü” ifadeleri kullanıldı.

Şirket Cuma günü paylaştığı bir tweette sadece ticari cüzdanlardan çekim yapılmasına izin vereceğini diğer hesaplardan çekim işlemlerinin askıda kalmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Son dönemde sorunlu kripto firmalardan Babel Finance ve Celsius Network şirketlerinde sahip olduğu riskler yaşayan Zipmex’in açıklamasına göre şirketin Babel Finance’te 48 milyon dolar, Celsius Network’te ise 5 milyon dolarlık riski bulunuyor.

