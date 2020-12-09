Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümet çalışmalarına destek vermesinin nedenlerini aktardı.

Denktaş toplumun yaşadığı sorunlara dikkat çekerek hükümette yer almasını “Koltuk için değil insanımızın geleceği için” sözleri ile açıkladı.

En kötü hükümetin bile hükümetsizlikten iyi olacağının altını çizen Denktaş, ötelenmiş sorunların hemen üzerine düşülmesi gerektiğini vurguladı.

Serdar Denktaş açıklamasında şunları belirtti:

“Ülkemizdeki bazı fikir önderi maskesiyle ahkam kesenlere sessiz sessiz bağırıyorum. Aylardır hükümet yok… Komisyonlarda otomatiğe bağlanmış ve ancak hükümet kararı ile durdurulabilecek zamlar ardı ardına geliyor.

Aybaşı kapının ardında... Esnaf iflas batağında. Önce UBP sonra CTP hükümet kurma görevi aldı ama sonuç hükümetsizliğe devam.

Bu duruma son verecek bir katkıda bulundum. Koltuk için değil insanımızın geleceği için. Vaad edilen gelecek gerçekleşecek mi hep birlikte görmek için.

Memleket geleceğinin kişisel kapris ve hırslara heba edilemeyeceğini bazılarına göstermek için.

Bu belki kuruluşunda yer aldığım son hükümet olacak.

Bu hükümetin oluşmasından hoşnut olmayanlar ne olması gerektiğini söyleseler yine ses çıkarmazdım.

Seçim isteyenlerin neden istediğini anlayabilecek kadar uzun süre siyasette yer aldım.

O yüzden onlara cevap vermeye bile gerek yok. Unutmayalım... En kötü hükümet bile hükümetsizlikten iyidir.

Umudum ötelenmiş sorunların üstüne bir an önce düşülmesidir.”