‘Bekletilen’ 8 bin vatandaşlık dosyası

Serdar ŞENGÜL

Hükümet programı üzerinde uzlaşan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) Ekim 2021’e kadar 10 aylık sürede öncelik vereceği konular aydınlığa kavuştu. Buna göre ‘Coronavirüs’ aşılarının gelmesi ve uygulamaya girmesi, pandemi hastanesinin çalıştırılması, kamuya tayinlerin münhal yöntemiyle yapılması öngörülüyor.

Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Diyalog’a yaptığı açıklamada, uzun süreden beri bekletilen vatandaşlıkların da sonuçlandırılacağını söyledi. Arıklı, sadece evlilikten dolayı 3 bin kişinin vatandaşlık beklediğini belirtirken, hak sahipliği kazananların toplamda 8 bin olduğunu ifade etti.

tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, üçlü azınlık hükümeti protokolünde CTP’nin sunduğu ilkelerin de yer aldığını belirtti.

Muhalefete iş birliği çağrısı yapan Arıklı, “Gelin hep birlikte bu ilkeleri gerçekleştirelim” dedi.

8 bin kadar kişinin vatandaşlık beklediğini kaydeden Arıklı, "Bunları da gündeme alacağız" diye konuştu. Arıklı DP ile aralarında bir mesele olmadığını da kaydederek, “Koral Çağman değerli bir arkadaşımız onla hiçbir meselemiz olmadı” şeklinde konuştu.

Protokol imzalandı

DP’nin 2, YDP’nin 1 ve UBP'nin Başbakanlık ile 7 bakanlık aldığı koalisyon hükümetinin protokolü dün imzalandı.

Protokole göre, ülkeyi Ekim 2021’de erken milletvekili seçimine götürme hedefiyle yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı hazırlanacak.

Protokolde, özellikle yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmaların tamamlanacağı ve Coronavirüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayarak vatandaşlar aşılanacağı kaydedildi.

Hükümetin tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem vereceği ve Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacağı vurgulandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

Saner: Mutabakata vardık

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önceki gün hükümeti kurma görevini UBP’ye vermesinin ardından DP ve YDP ile yaptıkları görüşme sonrasında hükümet kurma konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Saner, ülkenin her ne kadar sağlık açısından Covid -19’dan diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş bir noktada bulunsa da ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların bilinciyle özverili şekilde çalışacaklarını belirtti.

6 Ekim’de HP’nin hükümetten ayrılmasıyla 60 gündür ülkede hükümet boşluğu olduğunu hatırlatan Saner, bunlardan yola çıkan UBP’nin, DP ve YDP ile tüm imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaştığını söyledi. Saner, “KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesiştir” dedi.

Ataoğlu: Elimizi taşın altından çekmeyeceğiz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, üçlü koalisyon hükümetinin topluma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede iki ayı aşkın süredir bir hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden Ataoğlu, partisinin yeni bir hükümet oluşumu çalışmalarının başından beri gerek ülkede yaşanan Coronavirüs salgını, gerekse ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak elini taşının altına koymaya hazır olduğunu anımsattı.

Üçlü koalisyon hükümeti oluşumu ile DP’nin sadece elini taşın altına koyma değil, elini taşın altından çekmeme kararlılığı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, partisinin toplum yararına çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Arıklı, CTP’nin 7 önerisi de mevcut

Ataoğlu’ndan sonra söz alan YDP Başkanı Erhan Arıklı, tüm hükümet modeli alternatiflerinin denenmesinin ardından üzerinde mutabakat kalınan üçlü koalisyonla ülkedeki hükümet boşluğunun ortadan kaldırılmış olacağını söyledi.

Üçlü koalisyonun alternatifinin erken seçim olduğuna işaret eden Arıklı, muhalefet partilerine işbirliği çağrısında bulundu:

“Bu hükümete onların da destek vermesi gerekli olduğunu söylüyorum çünkü ülkedeki gerek sağlık gerekse ekonomik krizin içinde çıkmanın yolu birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir… Protokolde CTP’nin diğer siyasi partilere önerdiği 7 ilkenin tamamı burada var. Gelin görün bu protokolü birlikte uygulayalım, bize yardımcı olun. El birliği ile mecliste milli mutabakat sağlayarak ülkeyi bu içinde bulunduğu dar boğazdan birlikte kurtaralım. Muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz umarım sıkarlar, uzattığımız el havada kalmaz.”

Bakanlıkların partilere göre dağılımı

Protokole göre, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP ve Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı YDP olacak.

Protokol metninde neler var?

Hükümet Protokolü’nün tam metni şöyle:

“Koalisyon hükümeti ülkeyi 2021 Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için meclisimize yapabilecekleri, yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren hükümet programı sunacak. Özellikle yapımı tamamlanan acil durum hastanesinin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak. Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayarak vatandaşımız aşılanacak. Ekonomik sıkıntıların aşılmasını bilim insanlarıyla, tüm sektörlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri, ekonomi danışma kurulu oluşturulacak. Bütçenin meclisten bir an önce geçirilmesi sağlanacak. Anavatan Türkiye ile yeni bir iktisadi mali işbirliği protokolü imzalanması için temas başlatılacak. Devlete istihdamlara fırsat eşitliği sağlanacak. Kamuda verimliliğin arttırılması için reformcu bir yaklaşım izlenecek. Seçim ve halkoylaması yasasında YSK ve Mahkeme Başkanı uyarıları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Halkımızın hassasiyetlerle ülkemizde çalışma izniyle bulunan çalışanların istekleri gözetilerek vatandaşlık konusunda çalışmalar yapılacak. Gazimağusa-İskele-Yenbioğaziçi imar planı sonuçlandırılacak. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecektir.

Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, Maraş’ın açılma sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliğinde sürdürmek olacak. Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacak. Hükümet Kıbrıs konusunda uyum içinde hareket edecek. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışacaktır. Federal çözümün, Rum tarafının tutumuyla gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı iki devletli çözümün gerçekleşmesine ağırlık verilecek. Doğu Akdeniz’deki yaşamsal gelişmeler Türkiye ile değerlendirilecek ve gereken adımlar atılacak. Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için adımlar ileri götürülecek”

Çalışma prensipleri

Hükümet protokolünde Bakanlar Kurulu’nun çalışma prensipleri de belirlendi. Çalışma Prensipleri ara başlığı altında aktarılan prensipler şöyle:

“Bakanlar, Bakanlar Kurulu'nun karar alması ve bilgi edinmesi gereken konuları, gerekli tüm bilgileri de içeren bir önerge ile Bakanlar Kurulu toplantısından en az iki gün önceden Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletilecektir.

İvedilik arz eden konuların gündem dışı olarak Başbakan ve koalisyonun diğer ortaklarının Bakanları tarafından Başbakan’ın onayı ile Bakanlar Kurulu'na getirilmesi mümkündür.

Bakanlar, hükümet uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini Bakanlar Kurulu dışında yapamaz; Bakanlar, görev alanları dışında, başka bir Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'nu veya devleti yükümlülük altına sokacak veya emrivakiler karşısında bırakacak, koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez veya davranış içine giremez.

Bakanlar, kendi Bakanlıkları ile ilgili konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilirler. Her üç parti de hükümetteki üyesini yasal prosedür içinde serbestçe değiştirebilir. Koalisyon ortakları Meclis Başkanlığı seçiminde birlikte hareket edecekler. Her üç partinin hükümetle ilgili ilişkilerini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 16:37