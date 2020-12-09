Güney'de can kaybı 63’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta, Covid-19 tedbirlerinin artırılmasına karşın vaka sayısındaki artışın endişe yarattığı belirtildi.

Alithia gazetesi, vaka ve ölüm sayılarındaki artışa geniş bir şekilde yer verdi. Haberi “Corona ile Mücadeleyi Kaybediyoruz-Yeni Olumsuz Rekor” başlıklarıyla aktaran gazete Güney Kıbrıs’ta önceki gün 416 yeni vaka ile birlikte 2 ölümün daha açıklandığını yazdı.

84 ve 89 yaşlarında olan iki erkek hastanın, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazan gazete böylelikle ölüm sayısının 63’e yükseldiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 77 olurken, ölenlerden 41’inin erkek, 22’sinin ise kadın olduğunu belirten gazete Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının 126’ya yükseldiğini, bunlardan 20’sinin ise durumunun ağır olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta önceki gün PCR testi neticesinde 416 vakanın belirlendiğini, geçtiğimiz günlerde yapılan hızlı testler neticesinde ise teyit edilmeyi bekleyen 200 pozitif vakaya rastlanıldığını da belirtti.

2 çocuk vaka

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Coronavirüs tespit edilen 2 çocuğun, Makarios Hastanesinde tedavi gördüğünü, sağlık durumlarında ise endişelenecek bir durumun bulunmadığını yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraam İlias yaptığı açıklamada 3 yaşındaki erkek çocuğu ile bir aylık kız bebeğin, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduklarını, yapılan testlerinin ise pozitif çıktığını belirtti.

İlias, bebeğin, yaş itibarıyla basınç odasında tutulduğunu söyledi.

Habere göre Makarios Hastanesinde bugüne kadar 16 çocuk Covid-19 tedavisi gördü.