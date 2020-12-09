Meclis Başkanlığı ‘Hakkımdır’

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP-YDP-DP hükümeti için bir bakanlık talebi olmadığını söyledi.Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, açıklamalarda bulunan Töre, “Benim bir bakanlık talebim olmadı. Şu anda Meclis Başkan Yardımcısıyım ve bu görevi layığı ile yapıyorum” dedi.

Töre, Meclis Başkanlığı için uygun bir isim olduğunu, 32 aydır Meclis Başkan Yardımcılığı yaptığını ifade etti. Töre, Deneyimim, birikimim ve tecrübem var” dedi.

Töre, “Devlete yüzde yüz inanmış bir kişi olarak, hem partimi, hem ulusal davayı hem de meclisi en yüksek seviyede temsil ettim” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı adaylığı için hükümet protokolünde yer alan, üç parti başkanının ortak isim belirlemesiyle olacağını ifade eden Töre, “Nasıl bir belirleme olacak bilmiyorum ama ben göreve talibim” diye konuştu.

UBP-YDP-DP hükümeti için herhangi bir bakanlık talebi olmadığını söyleyen Töre, “Beklenti içine de girmedim. Ancak Meclis Başkanlığı geçmiş dönemde de istediğim bir görevdi” ifadelerini kullandı.

Kamuoyundan da göreve gelmesi için destek gördüğünü aktaran Töre, “Benim göreve gelmem için çok destek alıyorum. Ancak bu işler kısmet. Parti içinde de şahsıma destek olduğunu biliyorum” diyerek, “Liyakat makamlar için çok önemliyse Zorlu Töre ismi uygundur” şeklinde konuştu.