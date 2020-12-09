Kuzeyde 13, güneyde 419 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 13 yeni vaka, bir can kaybı, Güney Kıbrıs’ta da 419 yeni vaka tespit edildi; 5 can kaybı oldu. Türkiye’de ise 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 566 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pilli, tedavi gören bir kişinin ise yoğun bakımdan çıkarıldığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 10 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını kaydetti.

Zekiye Dögen hayatını kaybetti

Bu arada Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren şahsın, 83 yaşındaki Zekiye Dögen olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hastanın yüksek tansiyon ve şeker hastalığının da bulunduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

Pandeminin başından bu yana KKTC'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Güneyde 5 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da, son 24 saatte 4 bin 208 test yapıldı, 419 Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. Güneyde dün yine can kaybı yaşanırken, 5 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 13 bin 286'ya ulaştı.

Türkiye'de 211 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.