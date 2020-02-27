Popülist bir yaklaşım

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 10 Şubat’ta hükümetin temsilcilerinin olumlu yönde verdiği oyla brüt asgari ücretin 3 bin 600 TL olarak belirlendiğini ancak gelen tepkiler üzerine, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin etkisi ve popülist bir yaklaşımla hükümet temsilcilerinin oylarını yaklaşık 15 gün sonra değiştirmek suretiyle, asgari ücretin 3 bin 820 TL olarak açıklandığını” savundu.

Yapılan yazılı açıklamada, devletin özellikle tüm ekonomiyi, iş dünyasını ve çalışanları etkileyen ciddi konularda karar vermeden önce tüm tarafları etraflıca dinlemesi, detaylı bir değerlendirme yapmasıve bir kez karar aldıktan sonra onu uygulaması gerektiği kaydedilerek, on beş günde fikir değiştiren hükümetlerin, ülkede güven ortamı yaratamadığı gibi belirsizliğe ve ciddiyetsizliğe neden olduğu savunuldu.

Ekonomik büyümenin olmadığı veya düşük olduğu ülkelerde, maaşların hayat pahalılığının çok üzerinde artırılmasının olumsuz sonuçlarının olacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ekonomik büyümeyi dikkate almadan maaşlara yüksek bir artış verilmesinin işsizlik üzerinde olumsuz yönde baskı yarattığı ve işsizliğin artmasına neden olduğu, kayıtdışılık yaratığı ve dolayısıyla haksız rekabetin artmasına sebep olduğu, ayrıca, Asgari Ücrete endeksli birçok girdi maliyetinde oluşacak artışlardan kaynaklı mal ve hizmetlerde enflasyonun üzerinde artışlara ve alım gücünün daha fazla düşmesine neden olduğu ifade edildi.