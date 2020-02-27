Cezayı duyunca çöktü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da 4 Mayıs 2019 tarihinde, arasında husumet bulunduğu Ercan Zengin isimli şahsın ambarına el bombası yerleştiren ve teli el bombası pimine bağlayarak patlatmak amacı ile düzenek kuran Orhan Cökü, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 2 buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın, işlemiş olduğu suçun 14 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü, bu hususun da suçun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Toroslu, sanığın Anayasa tarafından güvence altına alınan vücut bütünlüğüne karşı bir suç işlemeye teşebbüs ettiğini ve yargının bu tür suçu işleyenlere hoşgörülü davranmasının mümkün olmayacağını belirtti.